Giran nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha: Dueño de Miss Universo está prófugo

Los problemas legales para Rocha Cantú no terminan y ahora un juez federal emitió una nueva orden de arresto en su contra.

Esto luego de que la Fiscalía General de la República lo declaró un “prófugo de la justicia” tras retirarle el acuerdo que mantenía al dueño de Miss Universo como “testigo colaborador”.

Raúl Rocha Cantú es señalado por las autoridades mexicanas, lo señalaron por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada por transporte, almacenamiento y venta de combustible (huachicol).

Raúl Rocha tiene una nueva orden de arresto en México. [Fotografía. Cuartoscuro]

La orden fue emitida por diferentes motivos relacionados con una “necesidad de cautela” porque al buscar al actual dueño de Miss Universo en uno de los domicilios registrados, no lo encontraron.

Asimismo, se señala un “riesgo de fuga con probabilidad muy lata”, esto porque cuenta con la posibilidad económica de salir de México y no regresar por los “múltiples activos” con los que cuenta el empresario de Casino Royale.

La investigación aseguró que el copropetario de Miss Universo fue solicitado por las autoridades desde el 8 y hasta el 12 de diciembre para otorgar su declaración.

Sin embargo, Rocha Cantú, pidió una comparecencia desde el extranjero debido a que “su seguridad fue vulnerable”, pero no se presentó de ninguna manera.

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universe,no se presentó a dar su declaración. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿De qué se le acusa a Raúl Rocha Cantú?

Una de las polémicas de Rocha Cantú es la investigación judicial que lo señala como presunto integrante de una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol, y al tráfico de armas de fuego. De acuerdo con la Fiscalía, la operación criminal incluía labores de dirección y financiamiento dentro de su estructura operativa.

Con esta resolución del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Octavio Alarcón Terrón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, dejó sin efecto el criterio de oportunidad que permitía a Rocha Cantú colaborar como testigo en la investigación.

Ante estos elementos, el juez ordenó la detención de Rocha Cantú (imputado por tráfico de drogas) por el delito de delincuencia organizada, al considerar que la red investigada sí tenía como finalidad el tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos con origen en Guatemala (de donde era cónsul honorario). Aunque la Fiscalía también argumentó que la organización buscaba cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas, el juzgador precisó que no encontró pruebas suficientes para sustentar esa acusación.

De acuerdo con el expediente judicial, Rocha Cantú, quien en 2024 adquirió el 50 % del certamen Miss Universo, habría tenido un rol estratégico dentro de la organización, participando en la toma de decisiones, el financiamiento y la obtención de información para la operación del presunto esquema criminal.

Rocha Cantú también fue señalado por un presunto 'fraude' tras victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Acusan a Rocha Cantú por fraude en Miss Universo 2025

Rocha Cantú también enfrentó acusaciones de fraude tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, pues exjurados como Omar Harfouch aseguraron que él les pidió votar por la tabasqueña.

Esto supuestamente por los intereses económicos del empresario con el papá de Fátima Bosch dentro de las actividades de Pemex.