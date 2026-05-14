Su mamá y polízas de seguro: Así lavaba dinero Fernando ‘N’, sobrino del secretario de la Marina de AMLO

El contraalmirante mexicano Fernando N y su hhermano Roberto Farias habrían lavado millones a nombre de su madre y esposa.

Los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna, quienes se dicen inocentes del delito de huachicol fiscal y acusan ser “chivos expiatorios”, usaron los nombres de su madre y la esposa de uno de ellos, así como la infraestructura de la Secretaría de Marina para lavar millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución identificó, por ejemplo, que el vicealmirante Roberto recibió pagos, a través de la Secretaría de Marina, por concepto de pago de nómina, que superaron 1.7 millones de pesos.

“Manuel Roberto Farías Laguna, en ciertos días, recibió desde tres o incluso hasta 15 CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) o transferencias bancarias, con fecha de emisión del mismo día, por cantidades que llegan a superar más de 800 mil pesos, lo que resulta inusual, toda vez que para pago de nómina se tendría que emitir uno o dos CFDI a la quincena o al mes correspondiente”.

Además, este utilizó el nombre de su esposa, Lucía, para la adquisición de un inmueble con valor de cinco millones 136 mil 489 pesos en el año 2019, destacando tres pagos en efectivo por 677 mil 992 pesos, lo que, para la fiscalía “podría tratarse de una simulación de operaciones”.

La FGR también resaltó la transacción que los Farías Laguna hicieron con la venta de un inmueble a una persona, presunta familiar de ellos y quien era ama de casa, por 4.5 millones de pesos.

Hermanos Farías compraron seguros de vida para lavar dinero

Agrega que adquirieron pólizas por seguros de vida, que sobrefinanciaron para luego hacer retiros anticipados. “Cuando la compañía de seguros reembolsa tales fondos, el blanqueador habrá ocultado con éxito el vínculo entre el delito y los fondos generados”.

Otro ejemplo de las operaciones de los hermanos, según la institución, es el caso de Fernando, quien, en septiembre de 2021, adquirió la póliza 0000N1ZLE03030 y aportó 11 millones 135 mil 981 pesos, poniendo como beneficiaria a su madre Ana Elizabeth. También, refiere, lavaron dinero con la compra de vehículos de alta gama y joyas.

Los hermanos son acusados de los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y lavado de dinero. Para la FGR, tras el análisis de la información financiera, no se aprecia el origen lícito de su riqueza.