¿Cuál es la mejor manera de beber café? Cinco trucos para hacerlo más saludable

El café es una buena fuente de antioxidantes, vitamina B3 y minerales entre los cuales destaca el potasio. (Foto: Shutterstock)

Beber una taza de café es el ritual matutino favorito de muchos, ya que tiene ese efecto mágico de transformarnos de zombis a personas listas para otro día de escuela o trabajo, además son bien conocidos sus posibles efectos positivos.

No obstante, debes considerar que algunas formas de preparación — como agregar jarabes artificiales o crema batida— pueden opacar los beneficios del café, ya que aumentan el consumo de azúcar, calorías y grasas en la dieta.

Así que si estás buscando cuál es la manera más saludable para preparar el café, llegaste al sitio adecuado, ya que hay algunas acciones que puedes tomar para extraer la mayor cantidad de bondades posibles de la bebida caliente.

¿Cuál es el café más saludable?

Existen diferentes tipos de café; sin embargo, en México dos de los más populares son los solubles (que se realizan a base de una infusión de café tostado y molido muy concentrada a la cual se le quita el agua hasta hacerla polvo) y el de grano (que se hace al tostar y moler los granos).

Al respecto Julie Stefanski, RDN , portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, explicó para el portal Health que el café instantáneo ocupa uno de los últimos lugares hablando específicamente de nutrición.

“El café instantáneo contiene muy pocos nutrientes”, indica, aunque no es del todo malo, ya que a pesar de ello, es una buena fuente de antioxidantes, como todo el café en general, entre los cuales destacan los polifenoles.

Los nutrientes con los que cuenta el café posiblemente cambian debido al método de extracción. (Foto: Shutterstock)

La dietista Beth Czerwony agrega en entrevista con el portal Today que una de las mejores opciones es beber el café de grano y para hacerlo aún más saludable, lo ideal es seleccionar los granos que se tostaron ligeramente —que puedes identificar por su color más claro— para obtener más antioxidantes.

“Cuanto más tiempo se tuesta el café y más oscuro se vuelve, se queman algunos de esos antioxidantes. Por lo tanto, los tuestes más claros son los que mayor beneficio para la salud aportan”, explicó la experta.

Además, añade que si tienes la posibilidad, compres los granos tostados enteros y los muelas antes de preparar tu café, debido a que de esta manera reducirás la oxidación.

¿Cómo se debe tomar el café: con azúcar o sin azúcar?

Más allá del café que selecciones, uno de los aspectos cruciales es cómo decides preparar la bebida: “El café puede ser relativamente saludable, pero lo que le añades no suele serlo”, dice la dietista registrada Devon Peart, para Cleveland Clinic.

Con esta postura coincide Healthline, quien afirma que una de las mejores maneras para reducir las bondades del café es agregarle bastante azúcar, en especial la que contienen los jarabes dulces.

El café más saludable es aquel al que no se le adicionan azúcares. (Foto: Unsplash)

Pues en general cuentan con azúcar añadido, el cual está relacionado con todo tipo de enfermedades graves como la obesidad y la diabetes, explica el portal especializado en salud.

Devon Peart agrega que lo mejor es cuidar cuánta azúcar se le añade al café, en caso de que te sea muy difícil dejar de endulzar la bebida, puedes ir reduciéndola cantidad poco a poco.

Very Well Health agrega que el café negro, es decir sin ningún otro ingrediente más que agua, posiblemente favorece el control del azúcar en sangre y la salud cardíaca, gracias a la actividad de sus antioxidantes.

¿Cuál es el mejor método para preparar café?

Un estudio publicado en la revista científica European Journal of Preventive Cardiology analizó cuál es la manera más saludable de preparar café. Para ello estudió a más de 500,000 bebedores de café saludables durante 20 años.

Al finalizar el estudio, los investigadores encontraron que la mejor forma es filtrar el café, no solo hervir los granos de café molidos y beber el agua, en especial para las personas mayores.

Es preferible preparar el café con filtro. (Foto: Cuartoscuro) (Isabel Mateos Hinojosa)

Sobre los resultados, Harvard Health Publishing explica que las personas que bebieron de una a cuatro tazas de café filtrado tuvieron menores posibilidades de desarrollar enfermedad arterial.

Lo cual posiblemente se debe a que café sin filtrar contiene diterpenos, compuestos que pueden elevar el colesterol.

¿Cuál es la opción más saludable para tomar café?

Lo ideal para obtener una bebida más saludable es no añadir cremas artificiales al café, debido a que Healthline afirma que por lo general son alimentos altamente procesados, los cuales no son saludables.

Si lo que te gusta de las cremas es la textura que le da al café, Very Well Health afirma que existen mejores alternativas como leche descremada que además puede aportar proteínas y calcio u opciones vegetales como la leche de almendras o de soja naturales.

Aunque considera que la alternativa más saludable siempre será tomar una taza de café negro solo, sin azúcares, cremas o jarabes.

¿Cómo preparar el café para que sea saludable?

Si quieres darle un toque de sabor a tu bebida, entonces puedes optar por alternativas naturales como el extracto de vainilla o de almendras, ya que estos aportan dulzor y un aroma sutiles sin calorías ni azúcares adicionales, de acuerdo con Very Well Health.

El café es una bebida que influye en la salud del corazón. (Foto: Shutterstock).

Cleveland Clinic agrega que otra opción beber el café con canela, ya que esta especia cuenta con posibles beneficios en la salud entre los cuales destacan el “estabilizar el azúcar en la sangre y ayudar a mejorar el colesterol malo”, además aporta vitamina K y hierro.

¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo café a diario?

La nutrióloga Devon Peart afirma para Cleveland Clinic que el café de grano es una bebida saludable, pero no mágica, por lo cual su consumo debe ser moderado, como sucede con todos los alimentos.

Uno de los principales motivos es debido a que el café es rico en cafeína, la cual en niveles elevados no solo ocasiona síntomas como insomnio, también puede reducir el tiempo total de sueño, de acuerdo con Healthline.

Además, algunas personas experimentan dolores de cabeza, mareos, frecuencia cardíaca rápida, deshidratación y ansiedad, de acuerdo con MedlinePlus, por lo que la recomendación es beber máximo de tres a cuatro tazas pequeñas al día.