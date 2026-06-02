Cae techo de puente peatonal en el AICM: Una automovilista resultó afectada

Una parte de la estructura de un puente peatonal del AICM se cayó este martes 2 de junio.

Parte de la techumbre un puente peatonal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se desplomó la tarde de este martes 2 de junio, dejando a una automovilista afectada.

El AICM confirmó los hechos ocurridos sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, mencionando que fue la techumbre instalada la que se desprendió y no el puente en su totalidad.

El servicio médico del AICM intervino para atender la emergencia. De acuerdo con Nmás, la persona afectada por el desprendimiento de la techumbre, es una mujer de 42 años, que iba de copiloto y quien sufrió una crisis nerviosa luego de que la estructura le cayera encima. Fue trasladada a un hospital, aunque no presenta ninguna lesión física.

La estructura que se cayó es de placas metálicas delgadas, según Nmás, y forma parte de las labores de remodelación del AICM; sin embargo, el puente está funcional.

Finalmente, el AICM confirmó en su comunicado que se realizará la investigación a fin de delegar responsabilidades, y la cobertura del seguro atenderá los daños tras el desprendimiento de la techumbre.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que los servicios de emergencia se dirigen a la zona del accidente en el AICM, por lo que es posible que el tráfico dure más tiempo.

A 9 días del Mundial 2026, el AICM terminó su primera fase de remodelación; sin embargo, las polémicas en el principal aeropuerto de la Ciudad de México continúan debido a incidentes como la caída de la techumbre de este martes.

El pasado 27 de mayo se reportó una explosión en el AICM, específicamente en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, y el motivo fue la acumulación de gas, dejando a algunos lementos de la Marina con quemaduras y lesiones.

Tráfico intenso en el AICM: Metrobús suspende ruta al aeropuerto

Tras la caída de la techumbre en un puente peatonal en el AICM, se reporta tráfico intenso la tarde de este lunes a las afueras del aeropuerto.

Capitán Carlos León, Calle Puerto México, Boulevard puerto Aéreo y Fuerza Aérea Mexicana son algunas de las vialidades más afectadas por el trádfico a corte de las 19:50 horas, de acuerdo con aplicaciones como Google Maps y Mapas de Apple.

Además, el Metrobús de la Ciudad de México tiene suspendida su ruta de San Lázaro a las dos terminales del AICM, que pasan por la zona donde ocurrió el accidente. Si ocupas este servicio, puedes conocer su estado de servicio en tiempo real en este enlace.