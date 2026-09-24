Abogados de Fátima Bosch explican denuncia contra Nawat: ‘La ha amenazado’

Los abogados de Fátima Bosch revelaron nuevos detalles acerca de la denuncia que interpuso contra Nawat Itsaragrisil. (Foto: Créditos EFE/Freepik)

Los abogados de Fátima Bosch revelaron nuevos detalles sobre la denuncia a Nawat Itsaragrisil luego de que el empresario tailandés compartiera públicamente que solicitó una orden de arresto en contra de la ganadora de Miss Universe 2025.

De acuerdo con los representantes legales de la tabasqueña, el director de Miss Universe Tailandia, habría recurrido constantemente a amenazas e intimidaciones, por lo que el caso ya es investigado por autoridades mexicanas.

La denuncia contempla presuntos actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a la dignidad de la reina de belleza.

El pleito de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil comenzó desde las actividades de Miss Universe 2025, donde la tabasqueña resultó ganadora. (Foto: EFE)

¿Qué dice la denuncia de Fátima Bosch contra Nawat Itsaragrisil?

Los abogados de Fátima Bosch explicaron que la denuncia surge también a partir de la intención de utilizar su caso para enviar un mensaje a otras mujeres y defender su derecho a no ser violentada.

“Ella cuando hace su explicación dice que no puede permitir que como mujer y como mexicana se le intente callar solo por ser mujer y nacer aquí, por eso alzó la voz y no permitió que la denigren”, contaron en Ventaneando.

De acuerdo con los representantes de la firma Richter Ramírez & Asociados, Nawat Itsaragrisil habría continuado con declaraciones relacionadas con la mexicana, situación que, según ellos, es una conducta en la cual ya habría ocurrido anteriormente.

“La persona ha seguido intimidando y amenazando a Fátima mencionando un proceso de arresto en Tailandia, pero no ha llegado ninguna carta ni notificación sobre este tema, pero esto es el modus operandi de esta persona, amenazar, intimidar, hostigar y más”, señalaron.

El caso quedó radicado en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

Según lo informado por Ventaneando, la denuncia de Fátima Bosch podría escalar al ámbito penal, debido a que los hechos denunciados podrían constituir conductas de relevancia penal.

“Existe una afectación, por ello incluso el Ministerio Público mandó traer los peritos correspondientes para que se llevara a cabo la diligencia con todo el elemento pericial correspondiente”, agregaron los abogados.

Esto es lo que sabemos del caso de la denuncia de Fátima Bosch contra Nawat Itsaragrisil. (Foto: Créditos EFE/Imagen modificada con IA)

FGR emite medidas de protección a Fátima Bosch

De acuerdo con información de Quadratín, la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó medidas de protección a favor de Fátima Bosch después de que la mexicana presentó la denuncia contra Nawat Itsaragrisil.

El expediente de investigación está radicado bajo la carpeta FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026, en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Este procedimiento derivó en la emisión de medidas de protección vigentes desde el 4 de septiembre de 2026, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la seguridad de Bosch.

¿Cómo inició la polémica de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil comenzó el 4 de noviembre de 2025, durante las actividades de Miss Universe en Tailandia.

De acuerdo con la versión de la mexicana, Itsaragrisil la llamó “tonta” después de reclamarle por no participar en la promoción de la competencia.

Ante los reclamos, Fátima Bosch defendió su postura y abandonó el lugar. Otras participantes del certamen también se levantaron de sus asientos y salieron de la sala en solidaridad con ella.

Posteriormente, la mexicana habló públicamente sobre lo ocurrido y señaló que el empresario le había faltado al respeto. Itsaragrisil rechazó la versión de Bosch sobre los hechos.