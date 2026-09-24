Con Delfina Gómez, 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza

Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, informó que 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza en su gobierno.

Previo a su Tercer Informe de Gobierno, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza gracias a la política social implementada en la entidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal señaló que en su administración se han destinado 55 mil millones de pesos a programas y apoyos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, así como niñas, niños y jóvenes.

Además, se entregaron 700 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, a través de la cual las mexiquenses reciben apoyos económicos y servicios complementarios de salud, capacitación y atención especializada.

A ello se suman becas para niñas, niños y jóvenes, apoyos alimentarios, así como programas dirigidos al campo.

Delfina Gómez señaló que estos resultados forman parte de una política social enfocada en atender a los sectores que más lo necesitan y mejorar sus condiciones de vida.