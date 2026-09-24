Rector de la UNAM prevé que exámenes de admisión en línea regresen en 3 años: ‘Habrá una segunda cámara’

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, reconoció que hay quienes quieren hacer negocio con los aspirantes a la Universidad.

Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció que los exámenes de admisión en línea para el ingreso a licenciatura regresarán… pero hasta dentro de tres años.

“Tendríamos que tomar en cuenta muchos factores; por ejemplo, una de las recomendaciones es tener una segunda cámara al hacer el examen en línea. Una cámara en el dispositivo que utiliza el alumno para responder el examen y otra cámara que va atrás”, dijo Lomelí en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El rector de la UNAM agregó que dicho proceso para ‘blindar’ el examen tomará entre dos y tres años para tener todos los elementos y concluir si es viable o no intentar una evaluación en línea.

“Ese tipo de recomendaciones es importante, pero también hay que revisar qué vulnerabilidades hay al utilizar alguna plataforma para el examen en línea”, añadió.

‘No hay que subestimar que se quiere hacer negocio con los aspirantes a la UNAM’

El rector Lomelí destacó que el aprendizaje tras detectar las ‘trampas’ en el examen en línea para el ingreso a la UNAM es que hay quienes quieren hacer negocio con los aspirantes a la Máxima Casa de Estudios.

“No hay que subestimar nunca las intenciones de personas que quieren hacer negocios a través del interés de las personas de entrar a la universidad”, dijo.

Por eso, el proceso para ‘blindar’ el examen en línea incluye tener más cuidado tanto en el diseño como en la aplicación de la prueba.

“Tenía muchas ventajas pensar en la aplicación en línea, sobre todo de aspirantes que no están en la zona metropolitana, para que pudieran hacer el examen desde sus casas”, comentó el rector.

Leonardo Lomelí también reconoció que se subestimaron las posibilidades de que los aspirantes recibieran ayuda externa.

¿Cómo va la revisión de las ‘trampas’ en el examen de la UNAM?

El examen de control de la UNAM que se realizó tras detectar las trampas en la prueba en línea tuvo un costo aproximado de 14 millones de pesos.

Además, se encontraron al menos 3 mil casos de aspirantes donde sí hubo ‘fraude’ y por eso se cancelaron, detalló Lomelí.

“Es complejo saber cuántos alumnos hicieron trampa porque se tendrían que revisar los 158 mil exámenes, hubo 3 mil en donde sí se identificó alguna irregularidad y por eso fueron suspendidos”, dijo.

La investigación sobre las trampas en el examen de la UNAM continúa y, aunque todavía no hay funcionarios señalados, se busca identificar el método utilizado para el fraude y si alguien ayudó desde dentro de la institución.

“Tenemos que identificar qué otro tipo de ayuda recibieron los aspirantes; ese es uno de los procesos que sigue porque una de las recomendaciones es que no se borre la información. La auditoría interna sigue su curso”, puntualizó el rector.