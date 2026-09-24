Preocupaciones inflacionarias ‘ponen colorado’ a Wall Street: ¿Cuánto caen las acciones HOY?

Así cotizan las acciones en Wall Street y la BMV este jueves 24 de septiembre de 2026.

Las pizarras se ‘pintan de rojo’ en Wall Street en medio del repunte de los precios del petróleo y las expectativas sobre la inflación en Estados Unidos.

El Nasdaq cae 0.76 por ciento, a los 26 mil 732 puntos; le sigue el Dow Jones, con una caída de 0.67 por ciento, a 51 mil 165 unidades, mientras que el S&P 500 baja 0.44 por ciento, a 7 mil 671 puntos.

“Prevemos que el apetito por riesgo se deteriore ante el repunte de los precios del petróleo, que ha llevado al rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a su nivel más alto desde 2004. Las preocupaciones inflacionarias siguen dominando el ánimo de los inversionistas, ante el riesgo de que el Brent permanezca por encima de 100 dólares por barril”, indicaron analistas de Bx+.

En Europa, el FTSE 100 de Londres es el único índice que opera en terreno positivo, con un avance de 0.07 por ciento, a 10 mil 712.83 puntos. En contraste, el CAC 40 de Francia pierde 0.34 por ciento, a 8 mil 95.83 unidades; el DAX de Alemania retrocede 0.30 por ciento, a 25 mil 336.63 puntos, mientras que el IBEX 35 de España cede 0.07 por ciento, a 19 mil 618.20 unidades.

¿Cómo abren las bolsas en México HOY 24 de septiembre?

En México, los dos principales índices bursátiles operan con pérdidas. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede 0.60 por ciento, a 63 mil 890 puntos, mientras que el FTSE-BIVA baja 0.35 por ciento, a 1 mil 299.12 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) sube 3.66 por ciento y cotiza en 95.52 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 3.80 por ciento, a 107.02 dólares por barril.