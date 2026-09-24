Clima en Nuevo León: Hasta 36°C y cielo nublado para el viernes 25 de septiembre

Así estará el clima para Nuevo León el viernes 25 de septiembre.

El pronóstico del clima para Nuevo León este viernes 25 de septiembre indica un día con temperaturas elevadas y cielo medio nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se recomienda a los residentes tomar precauciones ante el calor.

¿Qué temperatura habrá en Nuevo León este viernes?

En Monterrey, se esperan temperaturas desde 18.7°C hasta 32.7°C, con vientos de 10 km/h. En San Pedro Garza García, el termómetro estará entre los 17.3°C y 30.7°C.

Guadalupe tendrá temperaturas desde 19.3°C hasta 34.0°C. Apodaca registrará las más altas, con mínimas de 21.0°C y máximas de 36.0°C, y vientos de 13 km/h.

¿Cómo estará el cielo y el viento en la región?

Para este viernes, el cielo estará medio nublado en toda la Zona Metropolitana de Monterrey. No se anticipa probabilidad de lluvia significativa. Los ciudadanos pueden planear sus actividades al aire libre.

La velocidad del viento se mantendrá moderada, entre 10 km/h y 13 km/h. Estas condiciones atmosféricas favorecen un día soleado en su mayor parte, ideal para disfrutar con protección solar adecuada.

¿Cuál es el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 25 de septiembre : Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Sábado 26 de septiembre : Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h. Domingo 27 de septiembre: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, con un cielo que pasará de nublado a medio nublado. El viento bajará gradualmente su velocidad, manteniendo las condiciones estables.

¿Cómo prepararse para el calor en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado bebiendo mucha agua, incluso sin sentir sed. También es importante usar bloqueador solar y buscar la sombra durante las horas de mayor intensidad del sol.

Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros para evitar golpes de calor. Es preferible limitar las actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el calor es más fuerte.

¿Hay alertas climáticas por el huracán Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la circulación del huracán Polo, categoría 4, que causará lluvias intensas en Michoacán, Guerrero y Colima. Esto incluye rachas fuertes de viento y oleaje elevado.

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