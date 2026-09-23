‘Hemos caído en pánico’: Huracán ‘Polo’ provoca compras masivas y fuertes lluvias en Acapulco

Personas caminan por el malecón con fuerte oleaje ante el paso del huracán 'Polo' este martes en Acapulco.

La llegada del huracán ‘Polo’ agitó este miércoles el temor en Acapulco, Guerrero, que recibió el embate de destructoras tormentas en los últimos años, con la suspensión de clases en las escuelas, compras masivas y el cierre del puerto, uno de los principales del Pacífico mexicano, mientras las autoridades solicitaron a las personas que no salgan a las calles ante los fuertes vientos y lluvias.

‘Polo’, que recuperó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Hemos caído en pánico ya últimamente nos dijeron huracán categoría 5 y corrimos al súper(mercado) (...) a comprar garrafones de agua, rellenar el tanque de gas, preparar la mochila por si hay que salir corriendo o ponerse en algún lugar seguro. Compras de pánico, definitivamente”, indicó Humberto Rivera a EFE, habitante de Acapulco.

El huracán 'Polo' ha revivido los miedos en Acapulco, ante el recuerdo de 'Otis'. (Foto: EFE) (David Guzmán/EFE)

Implementan protocolos de seguridad ante huracanes

Los protocolos de seguridad en su casa se volvieron habituales cada temporada de huracanes: reforzamiento de ventanas con madera, cortinas contra vientos fuertes y reservas de alimentos, medicamentos y agua.

Las autoridades no prevén que el ciclón toque tierra en las próximas horas y pronostican que discurrirá paralelo a la costa del Pacífico mexicano.

Sin embargo, la amplia circulación de ‘Polo’ provocará en lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Jalisco, Colima y zonas de Michoacán y Guerrero; además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Oaxaca.

¿Ha dejado afectaciones ‘Polo’ en Acapulco?

Para Jondalar Castillo Ledezma, un empresario del sector náutico, es fundamental asegurar las embarcaciones desde el muelle e invertir más en medidas de prevención.

“En nuestro caso, nos preparamos muchísimo, reforzamos cabos, reforzamos cadenas, grilletes, ponemos preventes, distribuimos la línea de fuerza para que no carguen los barcos de un solo lado y aun así suceden acontecimientos, en nuestro caso ahorita estábamos rescatando una de nuestras lanchas porque desafortunadamente le entró una ola”, comentó Castillo.

Pequeñas embarcaciones han sido resguardadas en Acapulco ante el acecho del huracán 'Polo'. (Foto: EFE) (David Guzmán/EFE)

Hasta el momento, en el estado de Guerrero no se reportó ninguna afectación sería con el paso del huracán ‘Polo’, solo fuertes precipitaciones y potentes vientos, los cuales han provocado la caída de árboles.

Tras el embate en 2023 del huracán ‘Otis’, que azotó la ciudad con categoría 5, Acapulco volvió a sufrir el impacto de otro huracán, ‘John’, en 2024, lo que obligó a la ciudad de cerca de un millón de habitantes a volver a empezar casi desde cero en las labores de reconstrucción.