Meta lanza nuevas gafas inteligentes con Ray-Ban: Precios y cuándo estarán disponibles en México

Algunas de las nuevas gafas de Meta con Ray-Ban no tendrán cámara.

Meta Platforms amplió su gama de gafas inteligentes con modelos sin cámara, compatibilidad con el popular asistente Muse y un modo para audífonos.

Las unidades ya están disponibles para apartar en México, a partir de 5 mil 199 pesos y hasta 8 mil 350 pesos.

En su conferencia Connect de este miércoles 23 de septiembre, el gigante de las redes sociales presentó las Ray-Ban Meta Audio , sus primeras gafas sin cámara. La compañía también presentó un modelo de tercera generación de sus gafas Ray-Ban con cámara y nuevas versiones de sus monturas Meta, más asequibles.

Las nuevas gafas centradas en el audio le brindan a Meta la oportunidad de replantearse una categoría de productos que ha generado controversia por problemas de privacidad. Tanto Meta como la industria de las gafas inteligentes en general se han enfrentado a la preocupación de que las cámaras de estos dispositivos puedan grabar a las personas sin su conocimiento ni consentimiento.

En una entrevista, el director de tecnología, Andrew Bosworth, afirmó que las gafas solo de audio se añadieron a la hoja de ruta de productos de la compañía hace aproximadamente dos años porque el audio “sigue siendo la función más popular de las gafas”. Añadió que la eliminación de las cámaras también permitió a Meta reducir el precio y el peso, a la vez que aumentaba la duración de la batería.

Bosworth reconoció que Meta tuvo “cierta suerte” de contar ya con un producto exclusivamente de audio en desarrollo, dada la “controversia sobre la privacidad que rodea a las gafas a nivel mundial”. Aun así, afirmó que el debate público contrasta con lo que la empresa observa en cuanto al uso, la adopción, las ventas y la participación de los clientes, todos los cuales muestran una “tendencia muy, muy positiva”.

“Mi experiencia personal al interactuar con ellos ha sido que la gente se muestra bastante entusiasmada con el producto”, dijo Bosworth. “Pero también existe una preocupación muy extendida en internet. No digo que no sea una preocupación real. Tenemos que tomárnosla en serio, y de hecho nos la tomamos en serio”.

Meta ha hecho de la privacidad un elemento central de su mensaje sobre las gafas desde el principio, añadió. Por ejemplo, se enciende una luz para avisar a los usuarios cuando las gafas están tomando una foto o grabando un vídeo.

“Ya lo esperábamos”, dijo Bosworth. “No es que hayamos empezado a tomárnoslo en serio recientemente”.

¿Cuánto costarán las nuevas gafas de Meta con Ray-Ban?

Las gafas sin cámara tienen un precio inicial de 349 dólares y su envío está previsto para el 3 de octubre. Estarán disponibles con la montura rectangular Burbank de Ray-Ban y el clásico estilo Clubmaster. En una demostración, no se notaron más gruesas ni pesadas que las gafas Ray-Ban convencionales.

Los modelos sin cámara ofrecen hasta 12 horas de autonomía con una sola carga. Esto contrasta con las gafas Ray-Ban Meta de tercera generación, que ahora ofrecen nueve horas, frente a las ocho del modelo anterior. La montura de este último es más delgada que la de su predecesor, pero sigue siendo más grande que la de las gafas con audio.

Los modelos de tercera generación también incluyen un nuevo “botón de acción” que se puede programar para realizar tareas específicas, como activar el asistente de voz Muse.

Los modelos con cámara estarán disponibles en tres diseños: el clásico Aviator, el popular Wayfarer y un nuevo modelo estilo ojo de gato llamado Zena. Además, incorporan un sistema de micrófono mejorado diseñado para reducir el ruido de fondo durante las llamadas, así como patillas ajustables para un ajuste más cómodo.

Las gafas Ray-Ban de tercera generación tienen un precio inicial de 449 dólares, un aumento con respecto al precio inicial actual del modelo de segunda generación, que es de 379 dólares. Bosworth atribuyó el aumento principalmente a la inflación y la escasez de componentes, aunque las limitaciones generalizadas de memoria en la industria tuvieron menos influencia.

Sin embargo, afirmó que Meta debe tener en cuenta la posibilidad de un aumento en los costos de la memoria al fijar los precios de los nuevos productos. “Hay que planificar para la volatilidad que esto conlleva”, dijo Bosworth, y agregó que la disrupción podría persistir durante “dos, tres o quizás cuatro años”.

Como parte de estos cambios, Meta planea llevar sus gafas con pantalla integrada a los mercados internacionales y venderlas en línea por primera vez.

La compañía también presenta nuevos estilos y colores para las gafas de marca propia de menor precio que lanzó en junio . Además, habrá una nueva versión de 249 dólares, en lugar de los 299 dólares anteriores. La compañía planea expandir la línea a otros mercados, como Singapur y Corea del Sur, y ofrecerá una versión de 399 dólares en colaboración con Lisa, la rapera del grupo de K-pop Blackpink.

Meta anuncia gafas de realidad virtual

Meta Platforms Inc. lanzó el miércoles unas gafas de realidad virtual de mil 299 dólares que superan a las de Apple Inc. en precio y tamaño, al tiempo que encaminan su línea de auriculares hacia la rentabilidad.

El nuevo dispositivo, llamado Meta VR Glasses, representa un cambio significativo en el diseño de visores de realidad virtual. Su procesador, ventilador, batería y demás componentes informáticos se encuentran en una unidad externa que se puede sujetar al bolsillo del usuario o colocar sobre una mesa. Los modelos anteriores de Meta integraban estos componentes en el propio visor, mientras que el Vision Pro de Apple solo traslada la batería a una unidad externa.

El dispositivo cuenta con muchas de las mismas características que los auriculares Vision Pro y Quest de Meta, incluyendo reproducción de vídeo inmersiva, aplicaciones de oficina, la posibilidad de funcionar como monitor externo para un Mac o PC, navegación web, juegos, videoconferencias y un asistente de voz.