¿Qué sabemos de ‘Los Cromos’, célula del CJNG en la que presuntamente trabajaba el alcalde de Juchitán?

El alcalde de Juchitán y 'La Parca' (en la imagen) formarían parte de 'Los Cromos', una célula del CJNG. (Foto: X de Omar García Harfuch).

La detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel ‘N’, y de Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’, por ser presuntos responsables de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado puso en el foco al grupo criminal conocido como ‘Los Cromos’, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO), ‘Los Cromos’ es uno de los grupos del crimen organizado que opera en la región Istmo de Tehuantepec, particularmente en Juchitán de Zaragoza.

En meses recientes, las autoridades de Oaxaca han realizado operativos contra esa célula del CJNG; sin embargo, la detención de ‘La Parca’ es uno de los golpes más fuertes que se les ha dado.

¿En qué municipios de Oaxaca operan ‘Los Cromos’?

Las investigaciones ministeriales de la FGEO establecen que integrantes de ‘Los Cromos’ operan principalmente en Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

Además, las autoridades han identificado a algunos de los líderes de ‘Los Cromos’. Entre los principales cabecillas de esa célula del CJNG están:

Iván Sánchez Santiago, alias ‘El Comandante Cromo’,

Rafael de Jesús Álvarez Palma, ‘Fallo’ o ‘Comandante Renco’,

‘El Fantasma’,

‘El Cali’,

‘El Tonche’,

‘El Caporal’,

‘El Pollo’ y,

‘El Macannu’.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, ‘El Caporal’ está a cargo de un rancho utilizado como punto de operación y del resguardo de armamento, mientras que ‘El Pollo’ es señalado por homicidios y el uso de vehículos blindados.

¿Qué delitos se le imputan a integrantes de ‘Los Cromos’?

Las autoridades también le atribuyen a ‘Los Cromos’ delitos como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, homicidio, secuestro y posesión de armas.

En noviembre pasado, la Fiscalía de Oaxaca informó la detención de siete personas durante cateos realizados en Juchitán por investigaciones relacionadas con narcomenudeo, homicidio y extorsión.

Posteriormente, el Operativo Sable permitió identificar distintos niveles de la estructura y sumar detenciones de personas consideradas operadores relevantes.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señala que ‘Los Cromos’ también están involucrados en el cobro de derecho de piso, secuestros, narcomenudeo y el control territorial.

La historia de este grupo criminal incluye narcobloqueos y la quema de 14 vehículos en municipios del Istmo en febrero pasado.