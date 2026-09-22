Vinculan a proceso a dos presuntos reclutadores del CJNG; intentaban llevarse a joven a Zacatecas

Un juez de Jalisco vinculó a proceso penal a dos presuntos reclutadores al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas.

Fueron detenidos en el municipio de Tlaquepaque, tras la alerta sobre un adolescente que había sido citado en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, luego de ofrecerle un trabajo, una vez frente a ellos, los delincuentes le dijeron que estaría al servicio de la delincuencia organizada y lo obligaron a subir a un taxi para llevarlo a Zacatecas, y ante su resistencia fue amenazado con hacer daño a su familia por rechazar la propuesta.

En un despliegue policial, agentes de la comisaría de Tlaquepaque detuvieron a Pedro Simón ‘N’ y Obed Adonaí ‘N’, y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, que integró la carpeta de investigación y los remitió a disposición del juez de control en el Complejo Carcelario de Puente Grande.

Tras evaluar el expediente en la audiencia inicial, se les dictó el auto de vinculación a proceso y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año, y se otorgaron seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias a la Fiscalía de Jalisco.

¿Cómo fue contactado el joven que pretendían reclutar?

El muchacho fue contactado mediante una oferta de trabajo que encontró en la plataforma TikTok, en la que supuestamente sería contratado para desempeñarse como elemento de seguridad privada en Tlajomulco de Zúñiga, municipio conurbado de Guadalajara, y fue citado en la Central Camionera Nueva.

Cuando estaba a bordo del vehículo de alquiler, el joven logró enviar a su padre su ubicación en tiempo real, éste se encontraba cerca de la Central Camionera, y fue así que solicitó de inmediato el apoyo por medio de los números de emergencia.

En la frecuencia policial se expuso de la solicitud de apoyo para localizar a un adolescente que había sido reclutado de manera involuntaria en el Módulo 1 de la Central Camionera.

Los policías de Tlaquepaque, encargados de la vigilancia en la zona, implementaron un operativo de búsqueda y localización del vehículo, que fue retenido dentro del mismo circuito de la terminal, frente al Módulo 6, donde obligaron al descenso de los tripulantes del coche.

El adolescente fue auxiliado y puesto a salvo, y fueron detenidos los dos individuos, uno de 27 años, señalado como presunto reclutador, y el segundo, de nombre Obed, de 25 años, manifestó a los policías que sabía que él y el adolescente serían trasladados para ser reclutados.

El vehículo de alquiler fue asegurado y remitido al depósito vehicular correspondiente como parte de las investigaciones para determinar su eventual uso en otros reclutamientos forzados.

¿Cuántas personas han sido localizadas en la Central Camionera de Tlaquepaque?

Con la localización y resguardo de este adolescente, suman 94 las personas localizadas y resguardadas en la Nueva Central Camionera, mediante acciones de vigilancia y atención implementadas por corporaciones de seguridad.

De acuerdo a los expedientes judiciales relacionados con casos de reclutamiento forzado, y las recientes detenciones de presuntos implicados, el estado de Zacatecas es a donde han sido llevados jóvenes reclutados para no “calentar la plaza” en el Área Metropolitana de Guadalajara, además que se sabe de campamentos en Michoacán y en Nayarit.