Detienen a ‘El Señor de la T’, líder regional del CJNG en Michoacán; es acusado de extorsión y secuestro

La detención de 'El Señor de la T' fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán con el Gabinete de Seguridad. (SSPC)

Manuel Alejandro ‘N’, alias ‘El Señor de la T’, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Michoacán, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

‘El Señor de la T’ es señalado como generador de violencia, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, mantenía presencia y operación criminal en los siguientes municipios de Michoacán:

Angamacutiro.

Penjamillo .

. Panindícuaro.

José Sixto Verduzco .

. Puruándiro.

La detención fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Defensa, Semar, SSPC y FGR.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, posteó el secretario de Seguridad.

CJNG acapara extorsión en Michoacán

Los extorsionadores en Michoacán acumulan ganancias de hasta 15 mil pesos por este delito, de acuerdo con fuentes oficiales del estado.

Los principales líderes están relacionados con cárteles de la droga, sobre todo el CJNG, que despojaron a las víctimas de fuertes sumas de dinero.

Los principales criminales detenidos y sujetos a procesos penales por este y otros delitos son:

‘El Lic’ tuvo ingresos de hasta 10 mil 800 millones de pesos por extorsiones en un año, con lo que el CJNG destaca como la organización criminal que obtiene mayores ganancias por este delito.

Los sectores más afectados por este delito son los aguacateros, de limón y frutos rojos, debido a que los líderes del campo también son atacados por denunciar las amenazas en su contra.

*Con información de Arturo Estrada / Corresponsal