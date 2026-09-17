Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre?

¿Tu celular sonará el 19 de septiembre? Esto debes saber del Segundo Simulacro Nacional. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional, en el que se conmemorará a las víctimas del sismo de 1985.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que este ejercicio de concientización se llevará a cabo en sábado y permitirá que más personas participen desde sus hogares para crear un “plan familiar”.

La funcionaria mencionó que, en punto de las 12:00 horas (tiempo de la CDMX), se activarán los altavoces y se enviarán las alertas a través de celular, incluidas aquellas líneas que resultaron suspendidas por falta de registro del número.

Previo al evento, a las 7:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de funcionarios federales, realizará un homenaje con el izamiento de la bandera a media asta por las víctimas del terremoto que marcó al país hace 41 años.

¿La alerta de celulares indicará que es un simulacro?

Respecto a la petición de algunas personas para que el audio reproducido en los celulares aclare que se trata de un simulacro, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se busca que las personas se familiaricen con el sonido.

Aseguró que la decisión fue tomada con expertos, con la intención de que se asimile lo más posible a una situación real.

“Se ha discutido muchas veces esto y al final con los expertos decidimos que finalmente el simulacro, pues, debe ser un simulacro y, por lo tanto, utilizar el mismo sonido”, compartió la mandataria.

Hipótesis del Segundo Simulacro Nacional

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que para el Segundo Simulacro Nacional se considerarán tres hipótesis para cubrir todas las regiones del país.

En la zona centro, la hipótesis es un sismo de magnitud 7.7 que afectará a la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Para el norte del país, se dividirá en dos: en el noroeste, se plantea un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Baja California, que afectará a Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Por último, en el noreste, se contempla un supuesto sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Nuevo León, que afectará a Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Laura Velázquez hizo un llamado a la población a participar para generar conciencia y fomentar la cultura de la prevención, ya que el país es uno de los de mayor actividad sísmica.