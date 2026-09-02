‘Septiemble’ se siente en Chiapas: Sismo de 5.5 ‘sacude’ a Huixtla; suma 5 temblores en 75 minutos

Chiapas registró una intensa actividad sísmica este miércoles 2 de septiembre. A las 6:28 horas se reportó un sismo de magnitud 5.5, con epicentro a 145 kilómetros al suroeste de Huixtla, según el Servicio Sismológico Nacional.

Al menos cinco movimientos telúricos ocurrieron en menos de dos horas, aunque el epicentro se ubica ligeramente en una zona diferente, muy cerca de la costa.

El sismo de 5.5 fue el de mayor magnitud y dio paso a réplicas. A las 6:54 ocurrió un movimiento telúrico 4.1; le siguió uno de 4.2 con un epicentro a 156 kilómetros de Ciudad Hidalgo; después uno de magnitud 4.3 a las 7:04 horas y, por último, uno de 4.2 con epicentro de 140 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

Ante la intensa actividad telúrica, las autoridades no emitieron ninguna alerta ni notificaron sobre alguna persona herida o pérdidas materiales.

Protección Civil de Chiapas emitió una serie de recomendaciones de qué hacer después de un sismo.

Hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar una verificación de posibles daños en las viviendas y, en caso de presentar afectaciones, no ingresar.

También recordó a la población no usar cerillos, encendedores o velas hasta estar seguro de que no hay una fuga de gas. Recordaron que pueden comunicarse con la dependencia para reportar daños y apoyo.

¿A qué se debe la intensa actividad sísmica en Chiapas?

El Sismológico Nacional informó que los sismos registrados en la costa de Chiapas son réplicas del sismo ocurrido el 17 de julio con una magnitud de 7.4 que ocurrió en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A la fecha, aquel movimiento telúrico provocó 2 mil 256 réplicas, según el registro que lleva el SSN.

“Hasta las 08:00 horas del 2/septiembre/2026 se han registrado 2,256 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5”, explicó.

Sismo de magnitud 7.4 en julio

La mañana del 17 de julio, un sismo de magnitud 7.4 sacudió las costas del estado de Chiapas. La ciudad fronteriza de Tapachula concentró las mayores afectaciones.

En aquella ocasión, una mujer resultó lesionada tras lanzarse desde el tercer piso de un edificio, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital General de Tapachula.

En cuanto a la infraestructura de la entidad, se registraron diversos daños materiales de carácter leve, desde la caída de plafones hasta el colapso de una barda perimetral en las instalaciones del Tecnológico de Tapacula.