PAN va por funcionarios ligados al narco: Propone hasta 140 años de cárcel y delitos imprescriptibles

Elías Lixa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que el partido bucará sanciones para que los políticos corruptos pasen el resto de su vida en prisión.

La primera propuesta del PAN en el Congreso para el periodo de sesiones es una reforma para poner penas de hasta 140 años de cárcel para servidores públicos relacionados con el narcotráfico.

“Si de verdad Morena y el Gobierno no quieren proteger a los narcopolíticos, pongamos sanciones claras, que nunca puedan ver nuevamente su libertad, que se les prive por completo. Cárcel el resto de su vida”, declaró Elías Lixa, coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

En caso de que se presente y se apruebe esta iniciativa, los funcionarios ligados al narco recibirían sanciones de 80 a 140 años de cárcel y multas de 12 mil a 24 mil días, y clasificar estos delitos como imprescriptibles, para que siempre se puedan perseguir.

El legislador insistió en que debe comenzar una “nueva era” sin impunidad para limpiar estructuras del gobierno con cadena perpetua a cualquier gobernante criminal.

De acuerdo con el panista, con esta iniciativa verán si de verdad “quieren desprenderse de los vínculos que tienen con el crimen organizado o seguiremos viendo complacencias de Morena y el Gobierno”.

PAN acusa a Morena de ignorar propuestas contra funcionarios ligados al narco

Para el PAN, no es casualidad ni “cosa menor” que hayan ignorado propuestas de este tipo anteriormente en la 4T.

Además, “de poco sirve” que digan que obligaron a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a tomar licencia, o que digan que Enrique Inzunza ya no forma parte de su grupo parlamentario en el Senado, cuando ambos son acusados por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Es que la podredumbre ha llegado a lo más alto de las estructuras de este gobierno, y si de verdad se quieren sacudir de la complicidad criminal que todo México sabe que tienen, entonces empecemos por reformar la ley”, declaró Lixa.

Por ahora no se ha hecho oficial el dictamen de la iniciativa, y el bloque mayoritario de Morena y aliados no ha respondido si apoyarían la iniciativa en la Cámara de Diputados y el Senado.