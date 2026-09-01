¿Se acabaron los ‘golpes’ en San Lázaro? Raúl Bolaños promete diálogo con PAN, PRI y MC

Raúl Bolaños toma el control de San Lázaro: Así será su relación con PAN, PRI y MC. (Cuartoscuro)

Luego de que la Cámara de Diputados rozara el cuadrilátero, Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asumió la presidencia de la Mesa Directiva y prometió privilegiar el diálogo con las bancadas de oposición.

“No soy de los que cree que a la oposición hay que golpearla, soy de los que cree que a la oposición hay que escucharla”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva este martes 1 de septiembre.

Tras rendir protesta, Bolaños-Cacho reafirmó que “sin diálogo no hay política” y que durante su gestión, que durará hasta agosto de 2027, abrirá canales de comunicación con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

“Represento una institución y representar a esa institución es garantizar que todas las voces sean escuchadas”, comentó. “Mi deseo es que podamos recuperar un poquito de la confianza que el legislador ha perdido con la ciudadanía porque se ha desdignificado la política”, agregó.

El compromiso no es menor en un parlamento polarizado. Apenas a finales de mayo pasado, el salón de plenos vivió una de sus jornadas más bochornosas, cuando una sesión maratónica de más de 32 horas casi terminó en una pelea a puño limpio entre legisladores.

Cámara de Diputados casi se convierte en cuadrilátero

Raúl Bolaños ofrece serenidad, pero eso contrasta con el ambiente que se vivió a finales de mayo de 2026, durante el cierre del periodo extraordinario, entonces presidido por Kenia López Rabadán.

En aquella sesión se discutió la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, la sesión se descarriló.

Luego de un intercambio de descalificativos, apodos y señalamientos, la tensión explotó cuando el priista Carlos Eduardo Gutiérrez encaró al diputado morenista Zenyazen Escobar.

Tras un intercambio de insultos, se encararon y retaron a los golpes en medio del recinto legislativo. Ambos bandos tuvieron que intervenir para separar a empujones a sus propios compañeros y evitar que la violencia se apoderara de la Cámara de Diputados.

Aquel episodio puso en evidencia la descomposición del debate, aunque no fue la primera vez que Carlos Eduardo Gutiérrez estuvo envuelto en un acto violento; también ocurrió contra Gerardo Fernández Noroña y, recientemente, con Arturo Ávila.

La llegada de Bolaños-Cacho a la Mesa Directiva se concretó con 432 votos a favor, solo uno en contra, del morenista Edén Garcés, y 10 abstenciones, con lo que alcanzó la mayoría calificada.