Comisión Nacional de Búsqueda presenta a ‘Molly’, lomito que ayudará a localizar personas desaparecidas

'Molly' es la nueva perrita que forma parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La Comisión Nacional de Búsqueda presentó a ‘Molly’, un perrita que será parte de la unidad canina K9 de la institución, con la misión de buscar personas desaparecidas.

“Estamos preparadas para labores de búsqueda en territorio y campos subacuáticos. Cada recorrido es el resultado de muchas horas de preparación y dedicación”, escribió la institución en sus redes sociales.

¿Qué hará ‘Molly’ como binomio canino en la Comisión Nacional de Búsqueda?

‘Molly’ tendrá un equipo de personas que planeará, coordinará y analizará información para que ella pueda trabajar.

La perrita pondrá su olfato y entrenamiento al servicio de la búsqueda de personas. Se espera que las autoridades brinden más información acerca de su entrenamiento y trabajo en territorio, además de las personas que hacen que ella pueda salir a buscar.

“Estoy lista para comenzar esta nueva etapa y dar lo mejor de mí”, escribió la institución en redes sociales.

¿Qué es un binomio K9 y qué hace?

El binomio K9 es una dupla conformada por un agente especializado y un perro adiestrado.

Organizaciones de seguridad privada, instituciones y hasta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuentan con binomios de este tipo en sus unidades caninas.

Los binomios de este tipo, de acuerdo con la Guardia Nacional, son clave para actividades relacionadas con la búsqueda y detección de sustancias ilícitas, inspección en puntos de rastreo, y en el específico caso de ‘Molly’ y su equipo, la búsqueda de personas.

Otros ayuda con el rescate en labores humanitarias, como los binomios caninos que apoyan en los sismos.

Finalmente, están los que ayudan en labores de seguridad, guardia y adiestramiento.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que el entrenamiento que reciben tanto humanos como perros es muy especializado y es impartido por instituciones certificadas.

Para que una perrita como ‘Molly’ llegue a formar parte de un binomio canino, su formación comienza desde sus primeros meses de vida. Se toma en cuenta su alimentación y el cuidado que recibe. Además, el elemento humano debe dedicar tiempo a la convivencia para generar una relación de confianza y comunicación efectiva con el animal.