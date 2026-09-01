‘Andy’ felicita a Sheinbaum por informe de Gobierno: ‘México es y siempre será un país libre’

Aunque Andrés Manuel López Beltrán no asistió al segundo informe de gobierno de Sheinbaum, sí reconoció a la presidenta en sus redes sociales. Foto: Cuartoscuro

Andrés ‘Andy’ Manuel López Beltrán reconoció el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su segundo informe de gobierno, en el que la mandataria defendió la soberanía nacional.

“Hoy escuchamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su segundo informe de gobierno, y sus palabras resonaron con la fuerza del pueblo: ‘Mientras yo sea presidenta de la República, defenderé la soberanía, la dignidad y la independencia de México’”, escribió en su cuenta de Instagram.

El reconocimiento hacia Sheinbaum ocurre luego de que el 24 de agosto, mediante una carta pública a Donald Trump, López Beltrán anunciara que Estados Unidos le retiró su visa, y acusara la medida como un intento de injerencia en la política de México, una postura que después compartió la presienta.

En el documento, el hijo del expresidente López Obrador aseguró que condujo su vida pública y privada bajo principios de honestidad inculcados por sus padres. Ante la falta de un sustento legal, calificó la medida como arrogante y “al estilo hitleriano”.

Tras el segundo informe de gobierno de Sheinbaum, y hacerse nota su ausencia entre los invitados en Palacio Nacional, ‘Andy’ López Beltrán subrayó el momento en el que la presidenta habló de la honestidad como algo que se demuestra con acciones y no con discursos.

“Y lo dijo claro: la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. Su mensaje es contundente: México es y será siempre un país libre, y la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados. Porque cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven. Con ella, la transformación sigue firme. ¡Viva México!“, finalizó ‘Andy’ López

Este martes 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional frente a diversos funcionarios públicos y políticos.

De acuerdo con una fotografía compartida por Presidencia, durante el Segundo Informe de Sheinbaum estuvieron en primera fila de izquierda a derecha son: