¿Por qué habrían pensado enviar a ‘Andy’ López a Sudáfrica? Esto sabemos

Andrés Manuel López Beltrán dijo que la cancelación de su visa americana fue por 'cuestiones políticas' y pidió al presidente Trump despedir a funcionarios del Departamento de Estado.

La revocación de la visa americana de Andrés Manuel López Beltrán llevó a su círculo cercano a analizar su salida hacia otro país por “miedo” a acciones del Gobierno de Estados Unidos, reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su columna El regreso de López Obrador publicada este martes 25 de agosto, el columnista aseguró que el expresidente de México pidió “preparar nuevas estrategias” debido a una supuesta investigación estadounidense contra López Beltrán.

Raymundo Riva Palacio agregó que una de las propuestas puestas sobre la mesa fue la de mandar a ‘Andy’ López Beltrán a un país “fuera del alcance” de la administración de Donald Trump. Rusia y China emergieron como las opciones más claras.

¿Por qué no se canceló la opción de enviar a hijo de AMLO a Rusia o China?

Según el periodista, una fuente del Gobierno estadounidense reveló que esa opción fue descartada porque habría supuesto una proxy war con Trump en momentos en los que hay tensiones de seguridad con EU.

La siguiente opción analizada fue Sudáfrica. Los planes para enviar a ‘Andy’ López Beltrán a África avanzaron al punto de que hubo “contactos” con funcionarios de ese pais.

“Ni siquiera llegó a formalizarse (la propuesta de viaje) por el rechazo que tuvieron de origen”, indicó Riva Palacio.

‘Andy’ López Beltrán se quedó en México: ¿Cuáles fueron las razones?

De acuerdo con Riva Palacio, la propuesta terminó por ser descartada debido a que el viaje de Andrés Manuel López Beltrán al extranjero habría sido vista como “un reconocimiento de culpabilidad” y habría dado “elementos de verosimilitud” a las acusaciones hechas por la oposición sobre la supuesta participación del hijo de AMLO en el caso de huachicol fiscal.

“(También) mostraría algo que quieren ocultar en la familia de López Obrador, que es la debilidad profunda de no poder siquiera defender en México a los suyos”, añadió el periodista.

Tras revelar la cancelación de su visa americana, Andrés Manuel López Beltrán continuó con sus “recorridos informativos sobre la defensa de la soberanía de México” en Tabasco.

El exsecretario de Morena recibió el respaldo del partido y de la presidenta Claudia Sheinbaum quien remarcó que “el retiro de una visa no define a una persona”.

“Una visa es para entrar a un país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, dijo en un evento en Tamaulipas.

El hijo del expresidente AMLO participa en el proceso interno de selección de candidatos de Morena para las elecciones intermedias de 2027. ‘Andy’ López Beltrán busca la diputación federal del Distrito 6 en Tabasco que le daría fuero contra cualquier investigación.

Tabasco es uno de los ‘bastiones’ más fuertes del Movimiento de la Cuarta Transformación. Morena ha ganado las últimas dos elecciones a gobernador: En 2018 con el ahora senador Adán Augusto López, y en 2024 con Javier May, extitular del Fonatur.