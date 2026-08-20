¿Sheinbaum habló con embajador de EU por carta de Andy? Da ‘carpetazo’ al tema: ‘Ya no hablaré de eso’

Sheinbaum pone punto final al caso Andy: “Ya no voy a hablar de eso”. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum dio por concluida la polémica de ‘Andy’ López Beltrán tras la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Ya no voy a hablar de eso. Ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen. Ya, pasamos a lo que sigue”, dijo la mandataria federal este jueves 20 de agosto.

Además, rechazó haber tenido alguna comunicación con el embajador de EU en México, Ronald Johnson, para discutir el contenido de la carta que envió Andrés Manuel López Beltrán a Donald Trump.

El tema cobró relevancia en la discusión pública luego de que fuera catalogado como un asunto de soberanía nacional y una acción política por parte del gobierno estadounidense.

Sheinbaum niega que la revocación de la visa sea motivo de una investigación a ‘Andy’ López Beltrán

Cuando el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo público que le retiraron su visa, la mandataria afirmó que las autoridades mexicanas no contaban con pruebas contra ‘Andy’ López Beltrán por algún delito.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) negó tener suficientes pruebas para iniciar una investigación contra ‘Andy’ López Beltrán, pese a los testimonios de testigos protegidos dentro de una indagatoria sobre huachicol fiscal.

De acuerdo con la presidenta, la determinación de un gobierno extranjero sobre un documento de viaje es una decisión administrativa unilateral y de carácter privado, que no tiene relación con el inicio de carpetas de investigación penal en México.

“¿De cuándo acá que quitar una visa representa una investigación de la Fiscalía? Eso qué tiene que ver con una investigación penal?”, dijo la mandataria el 18 de agosto.

Morena respalda a ‘Andy’ López Beltrán

A la defensa de López Beltrán se sumaron otras voces relevantes de Morena. La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, desestimó la gravedad del caso al argumentar que “todos los que han saqueado este país tenían visa”.

Mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña respaldó la postura oficial y apuntó que no se necesita “visa para gobernar”.

En tanto, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y tío de ‘Andy’ López Beltrán, sugirió que el verdadero objetivo de las autoridades estadounidenses no es su sobrino, sino debilitar la imagen del exmandatario federal.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos”, dijo a medios locales.

Hasta el momento no se conoce la razón de la revocación de la visa; sin embargo, figuras de oposición señalan que podría estar vinculada con reportes sobre presuntos vínculos de ‘Andy’ López Beltrán con el huachicol fiscal.