Sheinbaum asegura que Fernando ‘N’ llegará a México pese a retraso en su deportación: ‘No está en duda’

¿Por qué se retrasó la deportación de Fernando ‘N’ desde Argentina? Sheinbaum responde. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el contralmirante Fernando ‘N’, acusado de liderar una red de huachicol fiscal, llegará a México.

La mandataria reveló que el traslado del marino se retrasó debido a un “asunto jurídico”; sin embargo, eso no frenará su llegada a territorio nacional para enfrentar los cargos que se le imputan.

“Él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México (...) pedirle a la Fiscalía que pueda explicarlo, pero en el Gabinete, los representantes de la fiscal no dijeron que no está en duda su traslado”, respondió en la mañanera de este 20 de agosto.

Negó precisar si el vuelo con Fernando ‘N’ saldrá en las próximas horas de Argentina hacia México o dar más detalles sobre este caso. El viaje, según algunas estimaciones, toma nueve horas, pero se desconoce si tendrá escalas.

La defensa del contralmirante, encabezada por Epigmenio Mendieta, sostuvo un día antes que no existía una resolución dictada dentro del procedimiento de extradición ni en el proceso administrativo de expulsión, y que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto.

Posteriormente, el despacho confirmó a medios que la deportación fue autorizada, aunque señaló que todavía no recibió formalmente la resolución correspondiente.

Fernando ‘N’ habría buscado asilo político en Argentina al alegar riesgos para su integridad y falta de garantías para un proceso imparcial en México.

El exmilitar es requerido por un juzgado federal del Estado de México por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, también denominados en el país como huachicol, acusación que su defensa rechaza.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto ‘N’, permanece preso en el Altiplano por la misma causa, según autoridades federales mexicanas.

Sheinbaum descarta que Harfuch mediara en deportación de Fernando ‘N’

La mandataria federal rechazó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, realizara alguna mediación para lograr la deportación de Fernando ‘N’ desde Argentina.

Medios de comunicación nacionales reportaron que el gobierno de Estados Unidos, junto con García Harfuch, habría gestionado la entrega del contralmirante.

“No, no fue a ese tema, es un asunto de la Fiscalía que viene trabajando desde hace tiempo y Relaciones Exteriores”, comentó.

Esta semana, el secretario de Seguridad viajó a Argentina para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA, donde recibió un reconocimiento de Terry Cole, director de la dependencia estadounidense.

Con información de EFE.