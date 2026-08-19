‘Algo pasa cuando entran a ese edificio’: Sheinbaum critica propuesta de regresar privilegios a la Corte

La presidenta Sheinbaum aseguró que si los ministros quieren tener un seguro de gastos médicos mayores, deben pagarlo con su sueldo.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la propuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para regresar el seguro de gastos médicos, a pesar del discurso de austeridad que manejaron como parte de la elección Judicial.

“Algo pasa cuando entran ahí, en ese edificio, como que se transforman. No sé, ha de estar embrujado, los espíritus del pasado, no sé”, bromeó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 19 de agosto.

Lo anterior, luego de que Sheinbaum fue cuestionada sobre la propuesta de la Corte de aumentar el presupuesto de 2027 hasta en 12.7 por ciento.

“No estoy de acuerdo con que haya privilegios de un servidor público, porque son privilegios, porque se pagan con recursos públicos”, afirmó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los servicios privados de salud para la SCJN?

Además, la presidenta Sheinbaum dejó claro que ella no está de acuerdo con utilizar como prestaciones los lujos y privilegios que en realidad son financiados con dinero público.

“Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante. Ellos tienen toda la libertad de usar sus ingresos en lo que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, enfatizó.

Sheinbaum hizo la recomendación a los ministros de utilizar el servicio médico que ofrece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al cual tienen derecho como todos los servidores públicos.

“Se pueden atender en el ISSSTE, y si no, pagar su propio seguro médico, pero con sus recursos”, agregó la presidenta.

¿Qué sabemos de la propuesta para regresar a la Corte el seguro de gastos médicos mayores?

La SCJN aprobó el anteproyecto de presupuesto para el próximo año, el cual consta de 6 mil 104.5 millones de pesos, lo que representa un aumento con respecto al anterior.

Dicho anteproyecto fue aprobado por el Pleno de la Corte y remitido al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

El argumento de la Corte para justificar el incremento fue que 8 de cada 10 pesos solicitados serán destinados a sueldos y prestaciones previstas en la ley y condiciones General de Trabajo vigentes.

Además, argumentaron que dichas remuneraciones están contempladas en la Constitución, por lo que no superan la regla de que el ingreso sea mayor al que percibe la Presidencia de la República.

Según la SCJN, los recursos también se destinarán para dar continuidad a los proyectos de innovación y mejora constitucional, así como realizar trabajos de mantenimiento en el edificio.