Lenia Batres se pelea con ministros en sesión de la Corte: Acusa que hay una conspiración en su contra

Lenia Batres vinculó el episodio con un oficio que envió al órgano de Administración Judicial sobre el presupuesto de la Suprema Corte para 2027.

La ministra Lenia Batres protagonizó un nuevo altercado con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la sesión de este jueves 13 de agosto. Luego de que el Pleno rechazó uno de sus proyectos de resolución, Batres Guadarrama acusó a sus compañeros de una conspiración en su contra.

Durante la sesión de este jueves, Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto para resolver una contradicción de criterios sobre si las notificaciones a autoridades relacionadas con juicios de amparo pueden realizarse mediante oficios o deben ser por medio de las listas judiciales.

Los ocho ministros de la Corte se opusieron al proyecto, al considerar que el criterio propuesto por Lenia Batres tenía un impacto negativo en la tramitación de los juicios de amparo.

Tras la negativa, la ministra señaló que esperaba que las diferencias expresadas por sus compañeros respondieran a criterios jurídicos y no a posiciones que ella ha sostenido sobre otros asuntos.

“Veo un ánimo difícil. Yo espero que no suceda todo ese ánimo en todos los casos que se les presente, porque veo que sería muy insano que no tenga que ver con criterio jurídico, sino con posiciones que he sostenido de otra índole”, afirmó.

Además, la ministra retiró su proyecto con la expectativa de recibir observaciones puntuales para construir posteriormente un criterio jurídico común.

Hugo Aguilar rechaza ataque personal contra Batres

Ante el señalamiento, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, evitó entrar en debate con la ministra y sostuvo que la discusión se había centrado en argumentos jurídicos e interpretaciones, elementos que podrían ser acertados o no.

“Nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona”, aseguró Hugo Aguilar.

El presidente de la Suprema Corte insistió en que no había otro interés involucrado en la discusión y planteó que el asunto podía someterse a votación o retirarse, lo que finalmente hizo Batres.

Sin embargo, la ministra Batres embistió a sus compañeros al asegurar que ve una “animadversión insana” entre sus colegas.

Batres relaciona ‘choque’ con presupuesto de la SCJN para 2027

La ministra vinculó el episodio con un oficio que envió este mismo día al órgano de Administración Judicial sobre el presupuesto de la Suprema Corte para 2027.

“De verdad, quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, señaló.

El documento al que hizo referencia cuestiona el presupuesto que el Pleno de la Corte pretende solicitar para el próximo año. De acuerdo con las anotaciones del analista político Juan Ortiz, la propuesta asciende a 6 mil 104 millones de pesos, lo que representa un incremento de 17.2 por ciento.

Aguilar respondió que, al menos personalmente, no tenía conocimiento del oficio al momento de la sesión: “Pues me estoy enterando del oficio en lo personal, ministra. No tiene que ver”.

¿Lenia Batres será presidenta de la Corte en 2027?

Hasta ahora, la llegada de Lenia Batres a la presidencia de la SCJN en 2027 no está asegurada, pese a que el artículo 94 de la Constitución establece una rotación de la Presidencia con base en los votos obtenidos por las ministras y ministros.

De acuerdo con esta disposición, Batres sería quien tendría que asumir la presidencia en el siguiente periodo.

Sin embargo, el artículo 97 constitucional establece que el Pleno de la Suprema Corte elige a su presidenta o presidente, lo que genera una aparente contradicción entre ambas disposiciones.

El propio Hugo Aguilar ha señalado que será la misma Corte la que tendrá que resolver cómo se aplican ambos artículos para definir la elección de su próxima presidencia.