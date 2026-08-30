Debut de ‘La Hormiga’ González con el Olympiacos: ¿Cuándo y dónde ver HOY EN VIVO?

Armando 'La Hormiga' González también tendrá la oportunidad de jugar la Europa League con el Olympiacos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Llegó el momento de que Armando ‘La Hormiga’ González muestre su lado más egoísta, al estilo de Blue Lock, en sus primeros pasos por el futbol europeo. Después de dejar a Chivas y concretar su fichaje con el Olympiacos, el delantero mexicano podría tener sus primeros minutos con el campeón griego este domingo, cuando visite al Asteras Tripolis FC en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia.

El director técnico del Olympiacos, José Luis Mendilibar, incluyó al atacante mexicano en la convocatoria para el encuentro. El conjunto de El Pireo buscará su segunda victoria del torneo mientras defiende su título.

El encuentro también podría contar con presencia mexicana en ambos equipos, ya que Jordan Silva, defensa del conjunto de Tripoli, podría tener actividad.

¿Cuándo podría debutar ‘La Hormiga’ González con Olympiacos?

El primer partido en el que Armando González podría tener minutos con Olympiacos es este domingo 30 de agosto, cuando el conjunto de El Pireo visite al Asteras Tripolis.

Partido : Asteras Tripolis vs. Olympiacos

: Asteras Tripolis vs. Olympiacos Competencia : Jornada 2 de la Superliga de Grecia

: Jornada 2 de la Superliga de Grecia Fecha : domingo 30 de agosto

: domingo 30 de agosto Horario : 12:00 p.m., tiempo del centro de México

: 12:00 p.m., tiempo del centro de México Sede : Estadio Theodoros Kolokotronis, Tripoli

: Estadio Theodoros Kolokotronis, Tripoli Transmisión en México: Claro Sports

¿Cómo llegan Olympiacos y Asteras Tripolis al partido?

Olympiacos comenzó la temporada con una victoria 1-0 sobre Atromitos en el estadio Georgios Karaiskakis y ahora afronta su primera salida de la campaña en la Superliga.

El equipo de Mendilibar busca defender el título de Grecia y conseguir su segunda victoria consecutiva. Además, tendrá un calendario exigente, pues en los próximos días también jugará en la Copa de Grecia.

Asteras Tripolis llega con la necesidad de sumar después de perder 3-1 ante el Panetolikos en la primera jornada. El conjunto de Trípoli intentará aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos de la temporada.

Los antecedentes recientes favorecen a Olympiacos: el equipo de El Pireo ganó sus últimos enfrentamientos contra Asteras Tripolis, incluidos los dos partidos que jugó en la Superliga durante la temporada anterior.

¿Cómo fue el fichaje de ‘La Hormiga’ González por Olympiacos?

El salto de ‘La Hormiga’ González a Europa se concretó después de varios acercamientos entre Olympiacos y las Chivas de Guadalajara, tras la participación del delantero con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El conjunto griego pagó alrededor de 12 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos del futbolista, mientras Chivas conservaría el resto de su carta ante una posible venta.

Antes de viajar a Grecia, González explicó que el proyecto deportivo fue uno de los principales motivos para aceptar la propuesta de Olympiacos. El delantero dejó al Guadalajara después de consolidarse como uno de sus principales referentes ofensivos en la Liga MX; terminó el pasado torneo Clausura 2026 con 12 goles.

Olympiacos hizo oficial su contratación el 22 de agosto y resaltó los 24 goles que marcó durante el último año futbolístico, cifra que lo colocó entre los atacantes mexicanos más destacados, junto con Julián Quiñones, quien terminó como campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita la temporada pasada.

Además de los partidos de la Superliga de Grecia, Armando ‘La Hormiga’ González tendrá la oportunidad de jugar con Olympiacos en la UEFA Europa League, donde se medirá al AC Milan, al Olympique de Marsella, al Sparta de Praga, al Stade Rennais, al TSG Hoffenheim, al Jagiellonia Białystok, al NK Celje y al SCU Torreense.