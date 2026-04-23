Tabla general y de goleo tras la J16 de la Liga MX: Chivas es líder; así va la Liguilla al momento

La Liga MX entra en su fase final, con Chivas como líder. (Fotos: EFE/ Francisco Guasco, IA Gemini, Liga MX).

La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó un escenario definido en la parte alta de la tabla general, con Guadalajara como líder y varios equipos en disputa directa por posiciones rumbo a la Liguilla. A falta de una fecha, los resultados recientes y la combinación de puntos han delineado tanto a los clasificados directos como a los clubes que aún dependen de otros marcadores.

El cierre del Clausura 2026 se jugará con márgenes estrechos. Equipos como Pumas, Pachuca, Cruz Azul —que regresa al Estadio Banorte— y Toluca ya aseguraron su presencia en cuartos de final, pero mantienen abierta la lucha por la posición final. Más abajo, América, Atlas, Tigres, León y Tijuana siguen condicionados a resultados propios y ajenos.

‘La Máquina’ llega además con cambios: Nicolás Larcamón fue reemplazado por Joel Huiqui como entrenador en una decisión que el club calificó como compleja.

Tabla general Liga MX Clausura 2026: Chivas se mantiene como líder

Chivas Guadalajara encabeza la tabla general Liga MX Clausura 2026 con 35 puntos tras 16 jornadas, seguido por Pumas con 33 y Pachuca con 31 unidades. Estos tres equipos concentran la disputa por el liderato de cara a la última fecha.

El América vence al León y se acerca a los cuartos de finales del Clausura mexicano. EFE/Luis Ramírez (Luis Ramírez/EFE)

La seguridad en la portería que aporta el costarricense Keylor Navas a Pumas, junto con el poder goleador del venezolano Salomón Rondón en Pachuca, concentra la atención en la recta final del torneo. El equipo universitario visitará a los Tuzos en un duelo directo entre el segundo y el tercer lugar de la tabla.

Pumas, dirigido por Efraín Suárez, llega con un dato relevante: se mantiene invicto como visitante y tiene posibilidad de terminar como líder si gana y Guadalajara no lo hace. Pachuca, en tanto, aún aspira al subliderato.

Tabla de goleo Liga MX Clausura 2026: Joao Pedro lidera

La tabla de goleo Liga MX Clausura 2026 mantiene una disputa cerrada en la parte alta:

El liderato de goleo se fortaleció tras la Jornada 16, en la que Joao Pedro amplió su ventaja. Detrás, Armando González se mantiene como principal perseguidor y pieza ofensiva clave para Guadalajara.

También destacan Brian Rodríguez (América) con 6 anotaciones y Guillermo Martínez (Pumas) con 5, ambos con impacto en los resultados recientes de sus equipos.

¿Cómo va la Liguilla Liga MX 2026 al momento?

De acuerdo con el panorama rumbo a la Jornada 17, cinco equipos ya están clasificados directamente a cuartos de final:

Guadalajara

Pumas

Pachuca

Cruz Azul

Toluca

Estos clubes aún buscan mejorar su posición para definir localía en la fase final.

En la pelea por los últimos boletos a la Liguilla Liga MX 2026, el escenario es el siguiente:

América (6º, 25 puntos): clasifica si gana o empata ante Atlas.

clasifica si gana o empata ante Atlas. Atlas (7º, 23 puntos): necesita vencer a América para superarlo.

necesita vencer a América para superarlo. Tigres (8º, 22 puntos): avanza si gana; otros resultados lo condicionan.

avanza si gana; otros resultados lo condicionan. León (10º, 22 puntos): obligado a ganar y esperar combinaciones.

obligado a ganar y esperar combinaciones. Tijuana (9º, 22 puntos): necesita triunfo y resultados favorables.

El líder Guadalajara tiene seguro su lugar en la liguilla. EFE/ Francisco Guasco

Resultados Jornada 16 Liga MX: Partidos clave

Cruz Azul se mantiene en el cuarto lugar de la tabla, pero atraviesa una racha de nueve partidos sin victoria. El equipo empató 1-1 con Querétaro y registró cambios en su dirección técnica, con Joel Huiqui como interino.

América, en contraste, sumó una victoria relevante ante León que lo colocó en el sexto puesto con 25 unidades. El equipo tomó ventaja temprana en ese partido y resolvió el marcador con un penal convertido por Alejandro Zendejas al minuto 77.

Chivas empató 0-0 con Necaxa

Mazatlán venció 4-3 a Toluca en un partido con expulsión incluida para los mexiquenses.

Atlas y Tigres empataron 0-0, resultado que mantiene a ambos en zona de clasificación, pero sin margen de error.

América derrotó 3-2 a León como visitante, con goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas.

Pumas remontó y venció 4-2 a Juárez con doblete de Robert Morales en los minutos finales.

Cruz Azul empató 1-1 con Querétaro y llegó a nueve partidos sin ganar.

Monterrey venció 2-1 a Puebla

Atlético de San Luis derrotó 2-0 a Santos

Tijuana goleó 3-1 a Pachuca

Lo que sigue: Jornada 17 definirá posiciones finales

La última jornada del Clausura 2026 se disputará con los siguientes encuentros:

24 de abril: Puebla vs Querétaro

Puebla vs Querétaro 25 de abril: Pachuca vs Pumas, Tigres vs Mazatlán, Toluca vs León, Guadalajara vs Tijuana, América vs Atlas, Juárez vs San Luis

Pachuca vs Pumas, Tigres vs Mazatlán, Toluca vs León, Guadalajara vs Tijuana, América vs Atlas, Juárez vs San Luis 26 de abril: Santos Laguna vs Monterrey, Cruz Azul vs Necaxa

Con información de EFE