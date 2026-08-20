¡Hormiga europea! Armando González se va de Chivas: Ficha con el Olympiacos de Grecia

¡ES OFICIAL! Después de horas de especulación, el delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, procedente de Chivas de Guadalajara, emprendió el viaje para Europa para integrarse a las filas del Olympiacos de Grecia.

El jugador brindó algunas palabras previo a abordar su vuelo hacia Europa, en donde se dijo emocionado por iniciar una nueva etapa, con la cual estará cumpliendo uno de sus sueños.

“Cuando eres jugador, quieres estar en las mejores ligas y este es un paso importante para mi carrera, así lo vi yo y lo quise tomar”, comentó sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de Olympiacos de Grecia.

No es el primer mexicano en el equipo griego. En 2001, Nery Castillo llegó al mismo club, donde dejó una buena marca: 47 goles y 12 asistencias en 163 partidos; Alan Pulido solo estuvo una temporada: hizo 6 goles y 3 asistenicas en 17 partidos y después regresó a México para Chivas.

Además, ha habido otros jugadores con paso por la liga griega, como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro hace poco para el AEK de Atenas, Jorge Sánchez que recién estuvo en el PAOK, Antonio ‘Tano’ De Nigris al momento de su muerte militaba en el AE Larisa; y actualmente está Jordan Silva, quien llegó en 2024 para el OFI Creta pero ahora defiende la camiseta del Asteras Tripolis.

Armando 'Hormiga' González fue campeón de goleo en el Apertura 2025. (Foto: EFE / David Martínez Pelcastre).

Con 23 años, el ‘otaku del gol’ se había convertido en una de las joyas de la cantera rojiblanca y en uno de los delanteros mexicanos más efectivos. En 69 partidos con el Rebaño, marcó 29 goles y dio 4 asistencias, además de haber sido campeón de goleo de la Liga MX en una ocasión.

Con una estatura de 1.79 metros, el nacido en Celaya, Guanajuato, debutó con la Selección Mexicana bajo las órdenes del ‘Vasco’ Javier Aguirre en noviembre del año pasado. Con el ‘Tri’, ha jugado 8 partidos y marcado un gol; además, fue incluido en la convocatoria para el Mundial 2026, aunque solo participó en un partido.

¿Cuánto pagó Olympiacos por Armando ‘Hormiga’ González?

Durante las horas previas a la oficialización del fichaje de la ‘Hormiga’ con Olympiacos, se reportaron distintas cifras sobre el monto que recibiría por su jugador Chivas de Guadalajara.

De acuerdo con el periodista argentino especializado en fichajes César Luis Merlo, Olympiacos había realizado dos ofertas iniciales por Armando, las cuales fueron “insuficientes” para la directiva del Rebaño Sagrado.

Según ESPN, la ‘Hormiga’ tenía un vínculo con Chivas firmado hasta 2029, que incluía una cláusula de rescisión exclusiva para Europa por 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros), monto que pretendía obtener la directiva rojiblanca por el delantero.

El portal deportivo Athletiko de Grecia reportó el lunes que una tercera oferta por parte del equipo europeo fue aceptada y que, ante la disposición del jugador, su representante viajó a negociar los términos del contrato durante el fin de semana.

Armando 'Hormiga' González SE CONVIRTIÓ una de las figuras más importantes de Chivas. (Cuartoscuro/Fernando Carranza García) (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

Mientras tanto, Armando estuvo en la banca en la victoria 0-1 de Chivas ante Santos en Torreón, aunque no tuvo actividad. El titular en la delantera fue el ‘4K’ Ricardo Marín —autor del gol de la victoria—, quien después fue sustituido por el ‘Cuate’ Ángel Sepúlveda.

Athletiko reportó que Olympiacos acordó un pago de 9 mde por el 70 por ciento del pase de González, mientras que Chivas conservaría el 30 por ciento de una futura venta. En tanto, el periodista Nikos Kotsis, de Sport24, aseguró que los griegos pagaron 8.5 mde más 2 mde en objetivos y que el ‘Rebaño Sagrado’ conservaría el 10 por ciento de la carta de la ‘Hormiga’.

El periodista deportivo Dim Christofidellis explicó que el mexicano firmaría un contrato por cuatro años, con opción de extenderlo uno más.

Meses atrás, reportó ESPN, había habido sondeos desde Rusia por parte del CSKA de Moscú para llevarse a la ‘Hormiga’; sin embargo, estos no llegaron a convertirse en negociaciones formales entre clubes ni con el representante del jugador.

‘Hormiga’ González: Mundialista y campeón de goleo, pero con 12 partidos sin marcar

La ‘Hormiga’ llega a Europa mientras atraviesa una mala racha goleadora en México. El delantero mexicano acumula 12 partidos jugados sin marcar; la última vez fue en abril, cuando anotó dos goles ante Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026.

Después de ese encuentro, Armando pasó el resto del torneo con el Rebaño sin anotar. No estuvo en la Liguilla —donde Chivas alcanzó las semifinales— porque se concentró con la Selección Mexicana para el Mundial 2026, en el que únicamente ingresó en un partido. A esta racha se sumaron los encuentros disputados desde el arranque del Apertura 2026 entre Liga MX y Leagues Cup.

Antes de esto, Armando había sido uno de los delanteros mexicanos más letales. En el Apertura 2025 se proclamó campeón de goleo con 12 tantos, con lo que empató en el liderato con Joao Pedro, de Atlético de San Luis, y Paulinho, de Toluca.

Pese a la mala racha, el Clausura 2026 también tuvo un buen resultado individual para González: fue subcampeón de goleo con los mismos 12 tantos que seis meses atrás, aunque en esta ocasión fueron dos menos que los quen hizo el italo-brasileño Joao Pedro, quien se coronó en solitario con 14 dianas.