Diablos vs. Pericos: Así quedan las Series de Zona en los playoffs de la LMB 2026

Los playoffs de la LMB 2026 continúan con las Series de Zona (Foto: Cuartoscuro, LMB).

Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla chocan como parte de las Series de Zona de los playoffs de la LMB 2026, las cuales quedaron definidas después de terminar con el Primer Playoff y en la que únicamente sobrevivieron cuatro equipos por cada zona.

La serie entre Pericos y Diablos inicia el miércoles 19 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú, con los primeros dos juegos en la Ciudad de México. Después, la eliminatoria se traslada a Puebla para los Juegos 3 y 4, y los encuentros restantes quedan condicionados a la necesidad de extender la serie.

Conoce a continuación todos los detalles de esta serie, además de las de Guerreros vs. Olmecas, Toros vs. Charros y Sultanes vs. Caliente en la búsqueda de avanzar a las finales de su respectiva zona.

¿Cuándo juegan Diablos vs. Pericos en las Series de Zona?

Los Pericos de Puebla avanzaron tras derrotar 10-4 a los Piratas de Campeche en el Juego 5. Antonio Santos consiguió la victoria tras lanzar cinco entradas, mientras Herlis Rodríguez y Cristhian Adames produjeron carreras clave.

Diablos Rojos del México vencieron 12-8 a los Guerreros de Oaxaca en el Juego 7 del Primer Playoff. Julián Ornelas y Orlando Arcia produjeron tres carreras cada uno, mientras Tomohiro Anraku consiguió el salvamento.

La Serie de Zona queda programada así:

Guerreros vs. Olmecas: ¿cuándo se juega la Serie de Zona?

Los Olmecas de Tabasco llegaron a esta fase después de vencer 4-3 a los Bravos de León en seis juegos. Alan Espinoza conectó el cuadrangular que marcó la diferencia en la séptima entrada.

Guerreros de Oaxaca también aseguraron su lugar en las Series de Zona. Su serie comenzará como visitante en el Estadio Centenario del 27 de febrero.

Así queda la serie para definir al otro contendiente en la final del sur:

Toros vs. Charros: fechas y horarios de la Serie de Zona

Los Toros de Tijuana avanzaron después de superar 12-6 a los Algodoneros de Unión Laguna y ganar la serie de Primera Ronda. Charros de Jalisco, cayó ante Sultanes pero avanzó como comodín.

Así es como se acomodaron los horarios para definir a uno de los contendientes en el norte:

Sultanes vs. Caliente: calendario de la Serie de Zona

Sultanes de Monterrey vencieron 6-5 a Charros de Jalisco en el Juego 5 y ganaron la serie 4-1. Caliente de Durango consiguió su boleto tras derrotar 10-1 a los Acereros de Monclova y ganar por primera vez una serie de playoffs en su historia.

Así es como ambos equipos buscarán la final de la zona:

¿Dónde ver las Series de Zona de la LMB 2026?

Todos los juegos de las Series de Zona de los playoffs de la LMB 2026 se pueden ver por LMB TV, platafroma que incluye todos los juegos de temporada regular, además de playoffs hasta la Serie del Rey.

Usualmente también hay otras alternativas por cada juego mediante televisoras o distintas plataformas, las cuales se espera que la LMB dé a conocer en las próximas horas para cada uno de los juegos en particular.