¿Diablos queda eliminado si pierde vs. Oaxaca? Así funciona el ‘mejor perdedor’ en los playoffs de la LMB

Guerreros de Oaxaca tiene ventaja 3-2 sobre Diablos Rojos del México, después de imponerse 5-3 en el Juego 5. La serie regresa al Estadio Alfredo Harp Helú para el sexto encuentro. [Fotografía. Cuartoscuro] [Fotografía. Cuartoscuro]

Los Diablos Rojos del México están contra las cuerdas en el Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2026. Los Guerreros de Oaxaca tomaron ventaja de 3-2 en la serie y están a una victoria de avanzar a las Series de Zona en el sur.

Sin embargo, una derrota de los Escarlatas en el Juego 6 no necesariamente significa el final de su temporada. El formato de los playoffs de la LMB contempla la clasificación de un “mejor perdedor” por cada zona, por lo que los capitalinos todavía tienen una segunda vía para continuar en la defensa del título.

Diablos cerró la temporada regular como líder de la Zona Sur con récord de 64 victorias y 29 derrotas, para un porcentaje de .688, un factor que puede resultar importante ante un posible desempate con otro de los equipos eliminados en el Primer Playoff.

¿Diablos puede perder ante Oaxaca y avanzar a las Series de Zona?

Los Diablos Rojos del México todavía pueden avanzar a las Series de Zona aunque pierdan su serie contra los Guerreros de Oaxaca, gracias al formato de comodín o “mejor perdedor” de la LMB.

Cada serie del Primer Playoff se disputa al mejor de 7 juegos, por lo que avanza el equipo que consiga primero 4 victorias. Los tres ganadores de cada zona clasifican directamente a las Series de Zona, mientras que el cuarto boleto corresponde al “mejor perdedor”, que se determina con los siguientes criterios:

Mayor número de juegos ganados en la serie.

Mejor porcentaje de ganados y perdidos en temporada regular.

Mejor diferencial de carreras en el Primer Playoff.

Por ello, perder el Juego 6 no necesariamente significaría la eliminación de los Diablos. Si Oaxaca gana el encuentro, los “Pingos” caerían 4-2 en la serie y cerrarían el Primer Playoff con seis partidos disputados.

Su clasificación dependería de que ninguna de las otras series de la Zona Sur llegue a siete juegos —Pericos de Puebla vs. Piratas de Campeche y Bravos de León vs. Olmecas de Tabasco—.

El escenario sería más favorable para los capitalinos si ganan el Juego 6 y obligan a disputar un séptimo encuentro. Incluso si posteriormente Oaxaca se impone y elimina a los Diablos por 4-3, haber llevado la serie al máximo de siete partidos los colocaría en una mejor posición en el segundo criterio de desempate.

En ese rubro, Diablos tiene ventaja gracias a que terminó como líder de la Zona Sur durante la temporada regular, con marca de 64-29 y porcentaje de .688, por encima de Olmecas (.587), Piratas (.559), Pericos (.543), Bravos (.538) y Guerreros (.516).

¿Cómo van las series de la Zona Sur de la LMB?

La pelea por los boletos a las Series de Zona continúa abierta en el Sur, donde las tres eliminatorias del Primer Playoff todavía están pendientes de definición y los resultados también determinarán qué equipo puede avanzar como “mejor perdedor”.

Guerreros de Oaxaca tiene ventaja 3-2 sobre Diablos Rojos del México, después de imponerse 5-3 en el Juego 5. La serie regresa al Estadio Alfredo Harp Helú para el sexto encuentro.

En la eliminatoria entre Piratas de Campeche y Pericos de Puebla, la lluvia alteró el calendario y obligó a posponer uno de los encuentros programados en el Estadio Hermanos Serdán. De momento, la eliminatoria va 2-1 a favor de la escuadra poblana.

Una situación similar ocurrió entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León, cuyo Juego 5 fue suspendido por lluvia y programado para continuar este viernes 14 de agosto. De momento, la serie va empatada 2-2, por lo que los partidos de este fin de semana serán de alarido.

¿Cuándo es el Juego 6 de Diablos vs. Oaxaca?

Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca regresan a la CDMX para disputar el Juego 6 de la serie este sábado 15 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Para el conjunto escarlata, será clave forzar el séptimo partido para asegurar su clasificación a la Serie de Zona sin depender de lo que hagan las otras dos eliminatorias y continuar su camino en la defensa del título de la LMB.

Partido : Diablos Rojos de México vs. Guerreros de Oaxaca

: Diablos Rojos de México vs. Guerreros de Oaxaca Encuentro : Sexto juego de play-off de la LMB

: Sexto juego de play-off de la LMB Fecha : sábado 15 de agosto

: sábado 15 de agosto Horario : 16:00 horas

: 16:00 horas Estadio : Alfredo Harp Helú

: Alfredo Harp Helú Transmisión: Disney+

En la Zona Norte, el panorama ya está definido: Toros de Tijuana, Caliente de Durango, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco aseguraron su clasificación a las Series de Zona.