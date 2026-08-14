Jornada 3 de Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde EN VIVO ver los partidos del Apertura 2026?

América buscará mantener su paso arrollador en la Liga MX Femenil cuando enfrente de local al Puebla. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Habrá otra goleada del América? La Liga MX Femenil continúa con la Jornada 3 del Apertura 2026, un torneo que presenta un nuevo formato de competencia, en el que los 18 clubes se dividen en dos grupos.

Tigres, Toluca, Rayadas, América y Chivas llegan a la tercera fecha con paso perfecto, mientras que otros equipos como Pachuca, Atlas, Tijuana, Necaxa, Puebla y Querétaro buscan su primer triunfo.

Entre los partidos que destacan aparece la visita de Pumas a Pachuca, así como el enfrentamiento entre Tigres y FC Juárez. América busca prolongar su arranque arrollador ante Puebla, mientras Cruz Azul intenta recuperarse de la goleada sufrida en el Clásico Joven.

Calendario de la Jornada 3 de Liga MX Femenil: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

Así se disputa la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, que comienza este viernes 14 de agosto y concluye el próximo lunes 17 de agosto.

Cruz Azul recibe al Atlante después de sufrir una dura y escandalosa goleada de 10-0 frente al América en el Clásico Joven. La Máquina suma 3 puntos y necesita recuperarse para no perder terreno en el Grupo 1. Las azulgranas también llegan de una derrota, luego del 3-1 ante Rayadas.

Las Águilas, recientemente ganadoras del Campeón de Campeonas, enfrentan al Puebla después de protagonizar una de las mayores goleadas de la historia de la Liga MX Femenil y se mantienen como líderes del Grupo 2. La Franja, en contraste, cayó 4-1 contra Chivas y todavía no suma unidades en la competición.

Pachuca recibe a Pumas en uno de los encuentros más atractivos del sábado. Las Tuzas consiguieron su primer punto después de empatar 1-1 con Atlas, partido en el que Charlyn Corral marcó el tanto de la igualdad. Las universitarias llegan con mejor panorama tras vencer 2-1 a Necaxa y sumar su primera victoria.

Tigres enfrenta a FC Juárez con el objetivo de conservar el liderato del Grupo 1. Las Amazonas derrotaron 2-1 a León en la fecha anterior gracias a una remontada que inició Diana Ordóñez y que Alexia Delgado completó en tiempo agregado. Las Bravas perdieron 2-0 frente a Toluca y se quedaron con 3 unidades.

La jornada del sábado la cerrarán Tijuana y Necaxa, dos equipos que todavía no suman puntos. Las Xolas perdieron 2-1 frente al Atlético de San Luis, mientras que las Centellas cayeron por el mismo marcador ante Pumas tras recibir el tanto definitivo en los minutos finales.

El domingo, Chivas recibe al Atlético de San Luis con la posibilidad de mantener el paso perfecto. Guadalajara goleó 4-1 a Puebla y comparte la cima del Grupo 2 con América, ambos con 6 unidades. Las potosinas también llegan motivadas después de conseguir su primera victoria.

La Jornada 3 continúa el lunes con León vs. Querétaro. Las Esmeraldas estuvieron cerca de quitarle puntos a Tigres, pero recibieron el gol de la derrota en el tiempo agregado. Gallos Blancos tampoco pudo sumar en la segunda fecha y cayó 2-1 frente a Santos Laguna.

Toluca recibe al Atlas después de comenzar el Apertura 2026 con dos victorias consecutivas. Las Diablas derrotaron 2-0 a FC Juárez y se mantienen a la caza de Tigres en el Grupo 1. Las rojinegras consiguieron su primer punto del campeonato ante Pachuca.

Finalmente, Santos Laguna recibe a Rayadas. Las Guerreras consiguieron sus primeros 3 puntos después de vencer 2-1 a Querétaro, mientras Monterrey derrotó 3-1 al Atlante y conserva el paso perfecto en el torneo.

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX Femenil antes de la Jornada 3?

Después de dos fechas, Tigres encabeza el Grupo 1 con 6 puntos y diferencia de +9, seguido por Toluca y Rayadas, que también ganaron sus primeros dos encuentros.

León, Atlante, FC Juárez, Santos Laguna y Cruz Azul tienen 3 puntos, por lo que la Jornada 3 puede provocar varios movimientos en los puestos de clasificación. Querétaro aparece en el fondo sin unidades.

En el Grupo 2, América ocupa el primer lugar con 6 puntos y diferencia de +13, mientras Chivas tiene las mismas unidades y aparece en segundo lugar. Pumas y Atlético de San Luis completan los cuatro puestos de clasificación con 3 puntos.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo del Apertura 2026?

Diana Ordóñez se mantiene como líder de goleo después de las primeras dos jornadas. La delantera de Tigres acumula 5 anotaciones, cuatro de ellas conseguidas en el debut frente a Puebla y una más en la victoria contra León.

Detrás aparecen Geyse da Silva, del América, y Joseline Montoya, de Chivas, con 3 goles cada una. Priscila da Silva y Angelique Saldívar, ambas futbolistas de las Águilas, completan los primeros cinco puestos con 2 anotaciones.