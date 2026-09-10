Morena niega campañas anticipadas: ‘No hemnos cometido ningún acto ilegal’, aclara Ariadna Montiel

Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, negó actos anticipados de campaña de sus aspirantes a cargos para las elecciones 2027.

“No hemos cometido ningún acto ilegal”, respondió al ser cuestionada sobre supuestas campañas anticipadas, y luego de polémicas como la del senador morenista Armando Ayala, quien confirmó que llevaba 75 días de campaña en su búsqueda por ser candidato de Morena a la gubernatura de Baja California.

Desde la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Montiel reiteró que Morena es un partido vivo y activo, y “aquí va a ganar quien tenga la confianza y los votos, no quien grite más o quien haga más escaramuzas”.

Agregó que en la 4T están contentos por el arranque del proceso electoral, y que van a trabajar con el pueblo.

Ariadna Montiel anticipa ‘guerra sucia’ de la oposición sobre Morena

Durante su intervención tras rendir protesta como representante de Morena en el INE, Ariadna Montiel se pronunció sobre la oposición y declaró que “recurrirán a la guerra sucia, a la calumnia, fabricarán acusaciones e intentarán violentar las reglas” ante su baja preferencia.

La líder de Morena explicó que, durante años, los gobiernos del PRI y del PAN convirtieron al INE en parte de sus estrategias, y recordó que en el pasado “se avalaron fraudes electorales”.

Declaró que en Morena confían en que el INE llevará el proceso electoral de manera correcta, y que esperan que hagan valer la legalidad. Además, afirmó que parten con ventaja desde la 4T al contar con un gran apoyo del pueblo.

“Por nuestra parte, Morena actuará con convicción democrática, cumpliremos la ley y cuidaremos de que quienes aspiren a representarnos estén a la altura de la confianza ciudadana”, mencionó en el INE.

Finalmente, Ariadna Montiel aseguró que en las elecciones 2027 se juega la soberanía nacional, y apoyan la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar la doble nacionalidad en candidatos y gobernadores, propuesta que será votada por el Congreso en este periodo de sesiones.