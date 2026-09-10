Guardia Nacional y Ejército irrumpen en hospital de Villahermosa para detener a una... enfermera (VIDEO)

Videos difundidos en redes sociales muestran a los agentes escoltando a la enfermera detenida hasta la salida del hospital.

Una veintena de elementos armados del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Reacción y Operaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron al Centro Médico ISSET “Dr. Juan Puig Palacios”, en Villahermosa, para ejecutar una orden de aprehensión contra una enfermera.

Los hechos ocurrieron ayer miércoles 9 de septiembre por la tarde y la trabajadora de la salud, identificada como Juana “N”, fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Con armas largas: así fue la detención de una enfermera en un hospital de Villahermosa

El despliegue de los elementos, algunos de ellos portando armas largas, causó sorpresa y temor entre derechohabientes y trabajadores que se encontraban en el nosocomio ubicado sobre la avenida Gregorio Méndez.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agentes rodearon a la enfermera para notificarle la orden de aprehensión y posteriormente la escoltaron esposada hasta la salida del hospital.

El exgobernador Manuel Andrade Díaz fue uno de los usuarios que compartió una de las grabaciones y cuestionó el operativo realizado dentro de las instalaciones médicas, al señalar que se esperaba la versión oficial del ISSET sobre lo ocurrido.

La publicación generó numerosos comentarios de ciudadanos que cuestionaron el despliegue de fuerzas de seguridad para detener a una mujer que no está acusada de un delito de alto impacto.

ISSET confirma colaboración con autoridades en detención de enfermera

Ante la polémica, el ISSET emitió un comunicado en el que confirmó que colaboró institucionalmente con la autoridad para el cumplimiento de la orden de aprehensión.

El organismo precisó que la detención “no está relacionada con las funciones ni con las labores” que la persona desempeña dentro del Instituto.

Asimismo, aseguró que las actividades del Centro Médico “Dr. Juan Puig Palacios” continuaron con normalidad y reiteró su respeto al actuar de las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha difundido mayores detalles sobre la orden de aprehensión ni sobre el proceso legal que enfrenta la trabajadora.