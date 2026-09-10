49ers de San Francisco vs. Los Ángeles Rams en Australia: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO HOY?

Los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles se enfrentan en el Melbourne Cricket Ground, en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia. (Fotos: IA / NFL)

La NFL cruza el Pacífico para poner frente a frente a dos viejos conocidos de la NFC Oeste. Los 49ers de San Francisco vs. Los Ángeles Rams protagonizan el primer partido de temporada regular de la liga en Australia.

El encuentro llega después de una preparación muy distinta para ambas franquicias. Mientras los 49ers San Francisco, que jugarán en México en noviembre, llevan más de una semana en territorio australiano, Los Ángeles optó por permanecer en casa hasta poco antes del partido y conservar su rutina de California. Ahora, ambas estrategias quedarán a prueba sobre el emparrillado.

49ers de San Francisco vs. Los Ángeles Rams: Fecha, hora, sede y canal

El encuentro forma parte de la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL, que comenzó con el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks y continuará durante el domingo 13 de septiembre, antes del Monday Night del lunes 14.

El duelo es en el Melbourne Cricket Ground (MCG), estadio con capacidad para más de 100 mil personas. El recinto se encuentra a unos 3.5 kilómetros del Marvel Stadium, donde los Rams realizaron una breve práctica después de su llegada a Melbourne.

Estos son los datos para seguir el partido en México:

Partido: 49ers de San Francisco vs. Los Ángeles Rams

49ers de San Francisco vs. Los Ángeles Rams Fecha: jueves 10 de septiembre de 2026

jueves 10 de septiembre de 2026 Hora: 18:35 horas, tiempo del centro de México

18:35 horas, tiempo del centro de México Sede: Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia

Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia Transmisión en México: Netflix

Netflix Semana: 1 de la temporada 2026 de la NFL

En Melbourne, el encuentro comenzará a las 10:35 horas del viernes, debido a la diferencia horaria con México y Estados Unidos.

Así llegan 49ers de San Francisco vs. Los Ángeles Rams

Sean McVay, entrenador de Los Ángeles, defendió la decisión de mantener los relojes biológicos y las rutinas del equipo alineados con el horario de California: “No haríamos nada si no creyéramos que es lo mejor para nuestros jugadores. No digo que tengamos todas las respuestas, pero queríamos mantener a nuestros muchachos en un ritmo y una rutina normales el mayor tiempo posible, y sentimos que (el plan) va a ser algo que nos va a venir bien”.

En tanto, Kyle Shanahan, el entrenador de San Francisco, consideró que el resultado del partido permitirá evaluar qué tanto influyó la preparación de cada equipo: “Creo que ambos seguimos nuestras metodologías”.

La rivalidad entre ambos equipos añade otro capítulo a una serie que durante las etapas de McVay y Shanahan ha tenido 19 enfrentamientos, de los cuales San Francisco ganó 11; sin embargo, los Rams se impusieron en cuatro de los últimos cinco partidos entre ambos.

En el duelo más reciente ganado por San Francisco, los 49ers sorprendieron a Los Ángeles como visitantes pese a contar con varias ausencias importantes en su plantilla.

Los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco protagonizan en Melbourne un nuevo capítulo de su rivalidad de la NFC Oeste. (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak)

Las novedades de Rams vs. 49ers

Los Ángeles presenta cambios importantes en su defensa: Myles Garrett, Trent McDuffie y Jaylen Watson harán su debut con los Rams en Australia.

Garrett, además, será una de las piezas a seguir en su primer partido con la franquicia. El ala defensiva se enfrentará a una ofensiva de San Francisco que tendrá como una de sus tareas detenerlo junto con el resto del nuevo eje defensivo de Los Ángeles.

Sin embargo, Aaron Donald no estará en Melbourne. El jugador de 35 años, quien puso fin a un retiro de dos años y medio a finales de agosto, permanecerá en casa mientras aumenta su preparación para regresar a la actividad.

Del lado de San Francisco, el equipo espera contar con Nick Bosa y George Kittle, quienes vienen de procesos prolongados de recuperación por lesiones. Shanahan, no obstante, no tiene definido cuánto jugarán.

Datos a seguir del partido

Hay varias cifras que marcan el contexto de este 49ers vs. Rams:

San Francisco busca ganar su partido inaugural por cuarto año consecutivo, algo que no consigue desde 2011-2014.

Con Shanahan como entrenador, los 49ers tienen marca de 5-4 en la Semana 1.

McVay tiene récord de 6-2 en partidos inaugurales de temporada.

San Francisco terminó último de la NFL en 2025 con 20 capturas.

Matthew Stafford necesita dos pases de touchdown para empatar a Philip Rivers, con 425, en el sexto lugar histórico de la NFL.

Stafford ha lanzado al menos dos pases de touchdown en 11 partidos consecutivos de temporada regular.

El quarterback de los Rams tiene marca de 4-9 en su carrera contra San Francisco.

Los 49ers lideraron la NFL la temporada pasada al convertir el 49.8 por ciento de sus terceros intentos.

Los Rams tienen marca de 3-0 en partidos internacionales con McVay, con tres victorias en Londres.

Christian McCaffrey lideró la NFL la temporada pasada con 413 toques desde la línea de golpeo.

McCaffrey sumó su tercera temporada con al menos 2 mil yardas desde la línea de golpeo, a una del récord de la NFL.

Con información de AP.