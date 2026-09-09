¡Revancha del Super Bowl! ¿Dónde ver Seahawks vs. Patriots, inicio de temporada de la NFL 2026?

La semana 1 de la NFL también tendrá el primer partido internacional de la temporada entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams. [Fotografía. Popel Arseniy / Shutterstock]

La espera terminó. La emoción de las tacleadas, las atrapadas milagrosas y la lucha por mover el ovoide yarda por yarda regresa a los emparrillados. Inicia una nueva temporada NFL rumbo al próximo Super Bowl con los Seattle Seahawks como campeones defensores y un atractivo especial desde el primer partido: la nueva temporada abre con la revancha del duelo que definió el último título.

Seattle recibe a los New England Patriots en el Lumen Field, donde pondrá a prueba la continuidad del proyecto que terminó con el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia. Del otro lado, los Patriots tienen una oportunidad inmediata para responder a la derrota sufrida ante los Seahawks en el Super Bowl.

La Semana 1 de la NFL se disputa a partir de este miércoles 9 al lunes 14 de septiembre, con 16 encuentros y figuras como Patrick Mahomes, Josh Allen y Lamar Jackson entre los protagonistas.

Además del Kickoff Game, la jornada incluye el primer compromiso internacional de la campaña, con el choque entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Melbourne.

¿Dónde ver Seahawks vs. Patriots, partido inaugural de la NFL?

La temporada comienza este miércoles 9 de septiembre a las 18:20 horas, tiempo del centro de México, con el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks en el Lumen Field. En México, el encuentro se podrá ver por Canal 5 y Disney+, de acuerdo con el calendario publicado por NFL México.

El enfrentamiento retoma una historia que quedó abierta apenas unos meses atrás. Seattle y New England fueron los protagonistas del Super Bowl LX, donde los Seahawks conquistaron el segundo campeonato de su historia. Ahora, el campeón recibe al mismo rival para comenzar la defensa del trofeo Vince Lombardi.

Para los comandados por el coach Mike Macdonald, el encuentro representa la primera prueba para dar continuidad al proyecto que convirtió una temporada de transición en una carrera hasta el campeonato.

Mientras tanto, los Patriots buscarán dejar atrás el duro descalabro que sufrieron en el Super Bowl, donde apenas pudieron sumar puntos en el cierre del encuentro. En esta nueva temporada, el equipo de New England intentará consolidar el crecimiento de Drake Maye como su mariscal de campo y líder de la ofensiva.

La temporada tendrá un arranque poco habitual: el Kickoff Game entre Seahawks y Patriots se juega en miércoles, en lugar del tradicional jueves.

La actividad continuará al día siguiente fuera de Estados Unidos, cuando San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrenten en Melbourne, Australia, en el primer partido internacional de la campaña.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Semana 1?

Después del encuentro inaugural, la actividad continúa el jueves y tendrá su mayor carga el domingo 13 de septiembre, antes del cierre con el tradicional Monday Night. Estos son los partidos, horarios y opciones para ver la Semana 1 de la NFL 2026 en México:

Además de las transmisiones señaladas, todos los encuentros de la Semana 1 están disponibles mediante NFL Game Pass a través de la plataforma DAZN.

¿Qué partidos destacan en el inicio de la NFL 2026?

El arranque de la temporada de la NFL pondrá bajo la lupa a varios de los principales candidatos de la Conferencia Americana. Buffalo Bills y Baltimore Ravens vuelven a depositar sus aspiraciones en Josh Allen y Lamar Jackson, respectivamente, después de campañas que terminaron antes de lo esperado.

Buffalo quedó eliminado por los Denver Broncos en la ronda divisional, mientras que Baltimore ni siquiera consiguió avanzar a la postemporada. Los Bills debutan ante Houston Texans y los Ravens lo harán frente a Indianapolis Colts.

Otro de los focos estará sobre Las Vegas Raiders, que inician una nueva etapa con Klint Kubiak como entrenador. Kirk Cousins está previsto como quarterback titular, aunque parte de la atención estará sobre Fernando Mendoza, ganador del Heisman y elegido con el número 1 del último Draft tras conducir a Indiana al campeonato universitario. Los Raiders comienzan su campaña contra Miami Dolphins.

La jornada terminará con el regreso de Patrick Mahomes. Kansas City Chiefs recibe a Denver Broncos después de una temporada en la que quedó fuera de los playoffs, un resultado poco habitual para una franquicia que dominó la NFL en los últimos años.

Mahomes tendrá así, desde la Semana 1, la oportunidad de comenzar a despejar las dudas alrededor de Kansas City, mientras que Denver llega después de eliminar a Buffalo en la pasada postemporada, en uno de los partidos que medirán desde el inicio las aspiraciones de los principales equipos de la AFC.

Con información de EFE