Asesinato de Carlos Manzo: Detienen a Alexis ‘N’, sucesor de ‘El Licenciado’, ligado a muerte del alcalde

Con Alexis 'N' van 32 detenidos por el homicidio de Carlos Manzo, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Alexis ‘N’, presuntamente relacionado con el asesinato de Carlos Manzo, fue detenido por el Gabinete de Seguridad en Zapopan, Jalisco, informó Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad detalló que Alexis ‘N’ sería sucesor de ‘El Licenciado’, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio.

“Alexis ‘N’ es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, y asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’”, dijo García Harfuch a través de una publicación en redes sociales.

El titular de la Secretaría de Seguridad recordó que van 32 detenidos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo.

Así fue el operativo para detener a Alexis ‘N’, relacionado con el caso Carlos Manzo

En el operativo para la aprehensión de Alexis ‘N’ participó personal de la Fiscalía de Michoacán, Secretaría de Seguridad de esa entidad, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agentes de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

El secretario de Seguridad también destacó la colaboración del gobierno de Jalisco y el mandatario de esa entidad, Pablo Lemus.

Grecia Quiroz pide a FGR atraer el caso Carlos Manzo

A 10 meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso del asesinato de su esposo, quien era el presidente municipal.

Quiroz afirmó que no se puede fraccionar que una parte la indague el estado de Michoacán y otra la FGR.

“Hace algunos meses había solicitado a la fiscal Ernestina tener un acercamiento con ella. Sin embargo, entiendo la serie de ocupaciones que tiene; sin embargo, pues ya, a 10 meses del asesinato de Carlos, creo yo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso”, demandó.

En el documento, presentado en su calidad de “víctima indirecta”, acusó que las pesquisas realizadas en Michoacán han estado marcadas por “grandes sesgos”, a la vez que sostuvo que han tratado de distraer la búsqueda de justicia y “solo favorecen a los verdaderos asesinos de Carlos (Manzo)”.

“Confío en la federación y (...) espero que el caso no se politice absolutamente en nada allá en el estado de Michoacán y que sean ellos acá en la federación quienes tengan todos los elementos y que sean ellos quienes investiguen”, afirmó.

*Con información de Quadratín