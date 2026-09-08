‘Que no se politice’: Grecia Quiroz pide a FGR atraer el caso de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, acudió a las instalaciones de la FEMDO, de la Fiscalía General de la República, en donde solicitó a esta institución federal la atracción de las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar formalmente que la dependencia federal atraiga las investigaciones por el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, ocurrido hace 10 meses.

Después de permanecer alrededor de una hora en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Quiroz sostuvo que el expediente no debe dividirse entre autoridades estatales y federales, particularmente porque la investigación ha involucrado a integrantes de la delincuencia organizada.

La presidenta municipal acudió en calidad de víctima y no como alcaldesa, precisó su abogado, Víctor Zúñiga, de acuerdo con Quadratín. La petición busca que la autoridad federal concentre las investigaciones relacionadas con el homicidio.

“Que no se politice” el caso fue uno de los principales planteamientos de Grecia Quiroz al salir de la FGR. La alcaldesa afirmó que confía en la institución federal para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Grecia Quiroz pide a FGR atraer investigación de Carlos Manzo

Quiroz argumentó que, a casi 10 meses del asesinato de Carlos Manzo, es necesario que la FGR asuma la investigación. La alcaldesa señaló que anteriormente había buscado un acercamiento con la fiscal general, Ernestina Godoy, y reiteró que considera urgente la intervención federal.

La presidenta municipal también sostuvo que la participación de la delincuencia organizada convierte el caso en un asunto que debe ser atendido por autoridades federales.

“Creo que el hecho de que ya haya intervenido la delincuencia organizada ya es una competencia federal”, afirmó Quiroz, según Quadratín.

¿Qué se sabe de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo?

El Gobierno federal ha informado que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1′, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

En una conferencia presidencial realizada el 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que hasta ese momento había 31 personas detenidas y vinculadas a proceso por el caso. También explicó que la investigación federal y la estatal se habían desarrollado de manera coordinada.

García Harfuch indicó entonces que la línea de investigación federal apuntaba al grupo criminal relacionado con el homicidio, aunque precisó que cualquier nueva evidencia podría abrir otras líneas de investigación.

‘No se puede fraccionar’ el caso Manzo

La alcaldesa insistió en que no debe existir una investigación dividida entre instituciones. Su planteamiento es que una sola autoridad concentre las diligencias para esclarecer tanto la ejecución como las posibles responsabilidades detrás del crimen.

Grecia Quiroz también pidió que el expediente no sea utilizado con fines políticos, en un contexto marcado por nuevas acusaciones y líneas de investigación alrededor del entorno del exalcalde.

La solicitud ocurre mientras el caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales en Michoacán.

En julio, Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía tendría que determinar si procedían otras líneas de investigación relacionadas con el homicidio.