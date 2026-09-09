¡Un nuevo juego de Kirby! Estos son todos los anuncios de Nintendo Direct: Fechas y detalles

Los remakes de Resident Evil también llegarán a Nintendo Switch 2 durante octubre. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Esta es una gran semana para los gamers, pues después de que Nintendo revelara las primeras imágenes del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y confirmara su fecha de estreno, la compañía realizó un nuevo Nintendo Direct.

Durante el evento se mostraron novedades de algunas de las franquicias más conocidas de la industria. Entre ellas estuvieron los remakes de Resident Evil, nuevos detalles de Persona 6 y Monster Hunter Wilds, además de diferentes actualizaciones y versiones de juegos que ya forman parte del catálogo de Nintendo.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue Metroid Ravenous, una nueva aventura en 2D protagonizada por Samus Aran. Pero el Nintendo Direct todavía guardaba una sorpresa. Kirby tendrá un nuevo videojuego para Nintendo Switch 2 llamado Kirby and the World Beyond, una aventura en 3D que llegará en 2027.

¡Es oficial! La secuela de Metroid llega a Switch 2

Uno de los anuncios principales del Nintendo Direct fue Metroid Ravenous, una nueva entrega en 2D de la saga protagonizada por Samus Aran. Nintendo confirmó que el videojuego llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2.

El título presenta una nueva aventura para la cazarrecompensas, quien deberá enfrentarse a enemigos desconocidos después de quedar gravemente herida en una luna. La propuesta recupera la acción y las plataformas en dos dimensiones, mientras que los Chozo tendrán nuevamente un papel importante en la historia.

Una de las principales novedades será la posibilidad de absorber energía de los enemigos. Samus podrá utilizar esta mecánica durante los combates y contará también con movimientos como el deslizamiento y el contraataque después de bloquear determinados ataques.

El lanzamiento tendrá una edición estándar y una edición especial. Ambas estarán disponibles el 28 de enero de 2027. Además, ese mismo día llegarán dos amiibo por separado: uno de Samus y otro de una estatua Chozo.

Kirby estrena nuevo juego

La otra gran sorpresa de la presentación fue Kirby and the World Beyond, una nueva aventura protagonizada por la conocida bola rosa que llegará a Nintendo Switch 2 durante la primavera de 2027.

El avance mostró un mundo colorido y de grandes dimensiones, además de personajes conocidos de la franquicia, entre ellos el rey Dedede. También se presentaron diferentes transformaciones y un misterioso poder relacionado con la capacidad de Kirby para romper con su propia dimensión.

Nintendo todavía no ha confirmado el día exacto del lanzamiento. El videojuego se suma a la actividad reciente de Kirby en Nintendo Switch 2 y amplía la propuesta de la franquicia con una aventura en 3D.

Tres remakes de Resident Evil llegan en octubre

Capcom también aprovechó el Nintendo Direct para anunciar la llegada de tres remakes de Resident Evil a Nintendo Switch 2. Se trata de Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition.

Los tres videojuegos estarán disponibles en formato digital el 16 de octubre de 2026. Las preventas comenzarán este mismo día a través de la Nintendo eShop, mientras que las versiones físicas estarán disponibles posteriormente, el 29 de enero de 2027.

Resident Evil 2 Deluxe Edition incluirá contenido descargable adicional; Resident Evil 3 recuperará la historia de Jill Valentine y su enfrentamiento con Nemesis, mientras que Resident Evil 4 Gold Edition llegará con el contenido adicional de Caminos distintos, protagonizado por Ada Wong.

Resumen de Nintendo Direct: ¿Qué otros anuncios se dieron en el evento?

El Nintendo Direct tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos y durante ese tiempo Nintendo presentó fechas de lanzamiento, nuevos videojuegos, actualizaciones y versiones renovadas de títulos conocidos. Además de Metroid Ravenous, Kirby y Resident Evil, hubo anuncios relacionados con franquicias como Final Fantasy, Monster Hunter, The Witcher, Pikmin y Star Fox.

Entre las novedades también destacó Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion, que estará disponible desde hoy en Nintendo Switch 2, así como Final Fantasy VII Revelation, cuyo lanzamiento está programado para el 8 de abril. Por otra parte, Monster Hunter Wilds llegará el 4 de diciembre.

Algunos de los anuncios más relevantes son los siguientes.

Además, Nintendo anunció una nueva actualización para Star Fox que estará disponible el 29 de septiembre, con un modo batalla para hasta cuatro jugadores y tres escenarios adicionales. Star Fox Adventures también llegará este mismo día a Nintendo GameCube – Nintendo Classics.

En cuanto a otras franquicias, Pokémon Pokopia recibirá la Parte 2 de su Pase de Expansión durante 2026 con nuevos accesorios para los personajes. También se anunciaron nuevas figuras amiibo de Kirby Air Riders, disponibles el 12 de noviembre.