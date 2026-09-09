Renuncia la secretaria ejecutiva del INE a un día de que comience el proceso electoral del 2027

A un día de que comience el proceso electoral del 2027, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Espino, presentó su renuncia al cargo por motivos de salud.

La Secretaría Ejecutiva del INE es el cargo administrativo más importante dentro del Instituto, pues lo representa legalmente, orienta y coordina las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto.

También se encarga de informar de forma permanente a la presidenta del Consejo General del Instituto sobre las acciones del instituto.

¿Qué pasará con el cargo de la secretaria ejecutiva del INE?

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, puede nombrar a su reemplazo, aunque bajo la figura de encargaduría de despacho, hasta que el Consejo General decida quién finalmente ocupará el cargo.

La Secretaria Ejecutiva también preside la Junta General Ejecutiva del INE, la cual se reunirá a las 4:00 de la tarde de este miércoles y en donde podría conocerse el nombre del reemplazo de Claudia Espino.

¿Quién es Claudia Espino?

Claudia Espino asumió el cargo el 1 de diciembre de 2024, luego de recibir el aval de los integrantes del Consejo General del INE el 28 de noviembre de 2024; su predecesora fue Claudia Edith Suárez, quien ocupaba el cargo como encargada de despacho ante la falta de consensos para el nombramiento y el de otras áreas y direcciones ejecutivas del INE.

Claudia Espino es licenciada en Derecho, ostenta una Maestría en Derecho Financiero y un Doctorado por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

También cuenta con una Especialización para la Ciudadanía y los Derechos Humanos por el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, así como una estancia de investigación doctoral por el Instituto de Derechos Humanos del Instituto Bartolomé de las Casas, y ejerció la Defensoría Universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid.