Gobierno ‘da migajas’ a UNAM: Propone aumento de solo 1% en Paquete Económico 2027

¿Quién gana más presupuesto en 2027? Así quedan UNAM, IPN, TecNM y UAM. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El Gobierno federal propuso otorgarle, para el próximo año, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un presupuesto de 56 mil 6 millones de pesos, lo que representaría un incremento de apenas 1 por ciento en términos reales, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

En contraste, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibiría 25 mil 195.5 millones de pesos en 2027, lo que implicaría un crecimiento real de 7.1 por ciento.

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) también se ubicaría entre las instituciones con mayores incrementos, al pasar de 22 mil 385.2 millones de pesos en 2026 a 24 mil 735.6 millones en 2027, equivalente a un aumento real de 7.1 por ciento.

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibiría 10 mil 776.9 millones de pesos, desde los 10 mil 90.8 millones contemplados un año antes, lo que representaría un crecimiento real de 3.5 por ciento.

La Universidad Pedagógica Nacional tendría un presupuesto de mil 226.4 millones de pesos para 2027, con un aumento real de alrededor de 3.5 por ciento.

En contraste, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García prácticamente no tendrían crecimiento en términos reales. Para este programa se proponen 3 mil 205.6 millones de pesos, recursos destinados a mantener la operación de sus más de 200 sedes.

La Universidad de las Lenguas Indígenas de México dispondría de 12.9 millones de pesos, lo que representaría un incremento real cercano a 0.8 por ciento.

UNAM pide mayor presupuesto para la apertura de más lugares

A principios de septiembre, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, mencionó que la máxima casa de estudios no podría aumentar su plantilla sin un incremento presupuestal.

El comentario de Leonardo Lomelí ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado a que la UNAM realizara un mayor esfuerzo de austeridad para abrir más espacios a los aspirantes.

“La austeridad la hemos hecho y, aunque siempre se puede hacer un esfuerzo adicional, en el largo plazo el crecimiento de la educación tiene que depender también de que haya mayor inversión pública”, respondió el rector.

Rosario Castellanos mantiene expansión

Además de los recursos destinados a las instituciones tradicionales, el Gobierno federal busca continuar la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Para 2027 se propone asignarle mil 598.9 millones de pesos, con el objetivo de ampliar su presencia territorial mediante nuevas sedes en Michoacán, Estado de México y Puebla.

La institución superó los 93 mil estudiantes durante 2026 y su matrícula aumentó 66 por ciento en menos de un año, además de que abrió cinco nuevas unidades académicas en Michoacán, Morelos y Sinaloa, según el informe de Hacienda.

El documento señala que la Universidad Rosario Castellanos, junto con el IPN, el Tecnológico Nacional de México y universidades públicas estatales, participa en la plataforma Educación Superior 2026, que puso a disposición 37 mil 503 espacios para jóvenes que no obtuvieron un lugar en la UNAM.

En conjunto, el Gobierno federal asegura que durante los primeros dos años de la actual administración se crearon 245 mil nuevos espacios de educación superior.

El PPEF 2027 todavía deberá ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que las asignaciones planteadas pueden modificarse durante el proceso legislativo.