Examen de admisión de la UNAM 2027 será presencial, adelanta rector; se habilitarán sedes en estados

La UNAM tuvo que aplicar un examen de control a los aspirantes que aprobaron la primera prueba de admisión debido a sospechas de trampa.

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que regresará al examen de admisión presencial luego de que la UNAM detectara irregularidades en el primer examen completamente en línea, entre ellas resultados atípicos y casos de uso no autorizado de inteligencia artificial (IA) y ayuda externa.

El rector Leonardo Lomelí indicó que, hasta que no existan las condiciones necesarias para garantizar el examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales.

Agregó que se usarán dispositivos electrónicos precargados, tal como se hizo en el examen de control, buscando facilitar la participación en diversas sedes, como ocurrió en el examen de control.

Comisión Técnica recomienda volver al examen presencial

La Comisión Técnica recomendó no volver a utilizar, por ahora, un examen de ingreso remoto en línea para sus procesos de admisión a bachillerato y licenciatura, hasta contar con un modelo de evaluación que sea “operativo, robusto y seguro”.

La recomendación forma parte del informe final de la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a licenciatura 2026-2027, elaborado después de los problemas y resultados atípicos detectados durante el proceso de selección.

La comisión no se pronunció de manera definitiva por una modalidad específica para los futuros exámenes; sin embargo, señaló que cualquier modelo deberá contar con condiciones de seguridad y estar respaldado por un análisis de riesgos, costos y beneficios.

Consideró que la aplicación presencial en formato digital asistido por computadora es la modalidad que mejor cumple con esas condiciones.

UNAM detecta riesgos en examen remoto

Durante la revisión del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, la comisión concluyó que los mecanismos de supervisión utilizados en la aplicación remota no fueron suficientes para detectar todos los comportamientos indebidos contemplados en la convocatoria.

Aunque el navegador utilizado podía limitar determinadas actividades dentro de la computadora principal, el sistema no podía controlar completamente el entorno físico del aspirante.

Entre los riesgos identificados estuvieron la posible asistencia de terceros, la consulta de materiales externos, el uso de otros dispositivos, el apoyo mediante audio difícil de detectar y la coordinación previa entre usuarios.

La comisión aclaró que estos factores constituyen riesgos asociados con una aplicación domiciliaria, pero que no pueden atribuirse directamente a personas específicas sin evidencia suficiente y sin cumplir con el debido proceso.

¿Por qué cancelaron el examen virtual de nuevo ingreso de la UNAM?

El anuncio del rector de la UNAM supone un nuevo capítulo de un proceso de ingreso que obligó a la mayor universidad pública de México a modificar su calendario y organizar una prueba extraordinaria presencial después de las irregularidades detectadas en el examen en línea.

La UNAM convocó a cerca de 59 mil personas al examen de control, aunque finalmente alrededor de 37 mil se presentaron entre el 12 y el 19 de agosto en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Los resultados publicados el viernes dejaron 20 mil 923 nuevos alumnos admitidos mediante concurso de selección, que se suman a 28 mil 151 provenientes del Pase Reglamentado (vía por la que estudiantes del bachillerato de la propia UNAM acceden a licenciatura sin examen), por lo que la universidad recibirá 49 mil 074 estudiantes de primer ingreso en el ciclo 2026-2027.

La crisis comenzó después de que la UNAM detectara resultados anómalos en la evaluación virtual y denuncias sobre mecanismos para vulnerar los controles del examen. La Fiscalía de Ciudad de México detuvo esta semana a dos personas investigadas por presuntamente presentar la prueba en sustitución de aspirantes.

La universidad rescindió además el contrato con Territorium Life, empresa responsable de la plataforma utilizada para la evaluación en línea, y anunció tres auditorías, entre ellas una tecnológica, para determinar las fallas y posibles responsabilidades en el proceso.

Con información de EFE