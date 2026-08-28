‘Miedo no anda en burro’: IPN regresa al examen presencial tras el caso de la UNAM

IPN vuelve al examen presencial después de cuatro años: ¿qué cambió para 2026? (Fotarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/IPN)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) da marcha atrás. Tras cuatro años de aplicar el examen de admisión en línea, volverá a la modalidad presencial para los aspirantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

La decisión se tomó en el Consejo General Consultivo con una votación de 182 votos a favor y dos abstenciones para modificar las reglas del proceso de admisión estudiantil y garantizar la certeza de la prueba.

El cambio de rumbo del IPN responde a las irregularidades y fallas técnicas detectadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la aplicación de su primer examen de admisión a nivel licenciatura a distancia.

El proceso de la UNAM resultó comprometido por el porcentaje de puntajes atípicos y las sospechas de trampas masivas mediante el uso de inteligencia artificial y suplantación de identidad.

La gravedad del caso escaló al ámbito judicial. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos hombres presuntamente implicados en la suplantación de aspirantes para la aplicación del examen de admisión de la UNAM.

El caso obligó a la máxima casa de estudios a aplicar un examen de control presencial para 58 mil 783 aspirantes que alcanzaron los puntajes requeridos.

¿Por qué el IPN decidió cambiar la modalidad del examen de admisión?

El IPN y la UNAM compartían a la misma empresa proveedora para la aplicación del examen en línea: Territorium Life, así como la misma tecnología para blindar sus pruebas: LockDown Browser, de acuerdo con algunos reportes.

El software que implementaban las escuelas se encargaba de grabar y monitorear de forma continua el desarrollo de los exámenes para identificar incidencias, fallos y contener vulnerabilidades. Sin embargo, el caso de la UNAM demostró las grietas del sistema.

El Politécnico ya tenía antecedentes de anomalías bajo esta modalidad. En 2022 fueron bloqueados 799 aspirantes.

¿Cuándo se aplicará el examen de admisión del IPN?

El examen de admisión se aplicará el próximo 26 de septiembre de 2026, aunque la modalidad presencial no será para todo el país.

El IPN implementará un esquema híbrido, ya que los aspirantes que busquen ingresar a través de las unidades académicas foráneas tendrán la posibilidad de realizar la prueba en línea.

De acuerdo con el calendario aprobado por el IPN, el resto de las fechas clave se mantendrá de la siguiente manera: