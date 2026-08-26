Angela Davis ‘abarrota’ la UNAM: ¿A qué hora y dónde ver su conferencia?

Angela Davis, figura emblemática del activismo del siglo XX, ofrecerá este miércoles 26 de agosto una plática en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su participación se da en el contexto de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios 2026 que organiza la UNAM. Se trata de un evento anual que reúne a editoriales universitarias nacionales e internacionales para mostrar la producción académica y científica.

La filósofa, académica feminista y antirracista participará junto a Gina Dent y Amneris Chaparro en una conversación magistral en torno al libro ‘Abolición, feminismo, ¡ahora!’.

¿En dónde será la ponencia de Angela Davis?

El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM indicó que la plática con la activista se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto a las 6:00 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario.

Además, el evento contará con traducción simultánea; sin embargo, la universidad pidió a las asistentes tomar en cuenta que la entrada será libre, por lo que recomendaron llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado.

¿En dónde ver la plática de Angela Davis en la UNAM?

La tarde de este miércoles, asistentes reportaron una fila de hasta horas para ingresar a la sala Miguel Covarrubias en donde estará Angela Davis; ante esto, la UNAM dio otras opciones para seguir la conferencia de la académica feminista.

Las personas interesadas podrán ver la conversación en vivo por Facebook y X de CulturaUNAM, así como por el canal de YouTube.

Además, en televisión abierta se podrá seguir la ponencia a través del canal 20.1, así como en la página web tv.unam.mx

La UNAM informó que la conferencia de Angela Davis se podrá seguir en vivo a través de sus canales.

¿Quién es Angela Davis?

Angela Davis es filósofa, feminista, activista política, escritora y profesora. Nació el 26 de enero de 1944 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

Su trayectoria está vinculada con las luchas por los derechos de las personas racializadas, la justicia social y la transformación de los sistemas de castigo.

A lo largo de su obra, ha planteado que estas problemáticas no pueden entenderse únicamente desde las experiencias individuales, sino como parte de estructuras que reproducen desigualdades.

Uno de los episodios más conocidos de su vida fue su encarcelamiento. (Foto: Video UNAM)

Uno de los episodios más conocidos de su vida fue su encarcelamiento y las campañas internacionales que se organizaron para exigir su liberación.

Para Davis, estos acontecimientos trascendieron el ámbito biográfico y se convirtieron en ejemplos de la capacidad de organización y resistencia de distintos movimientos sociales frente al poder punitivo.

“Desde ahí, su crítica ha contribuido a desnaturalizar la prisión y a entenderla como una institución central en la reproducción de las desigualdades”, señala la UNAM.