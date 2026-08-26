Horarios de GTA VI Extenden Look: ¿A qué hora sale en Netflix y en YouTube?

La presentación de nuevo material de GTA VI se realizará poco después de que se revelaran videos con el gameplay. [Fotografía. Shutterstock]

¿Y si mejor ya lo liberan? Nos urge saber más detalles sobre el Grand Theft Auto VI. Rockstar Games prepara una nueva presentación del videojuego que ampliará lo mostrado hasta ahora sobre la historia protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos en el estado de Leonida.

El nuevo material llegará a pocos meses del lanzamiento de GTA VI, después de años de expectativa. Aunque Rockstar ya publicó dos tráileres, todavía mantiene bajo reserva varios detalles sobre las mecánicas y la experiencia que ofrecerá la nueva entrega de la franquicia.

La presentación también tendrá lugar después de una semana complicada para Rockstar Games, luego de que se reportara un hackeo que habría revelado algunos videos de gameplay de GTA VI.

¿Cuándo y dónde ver el nuevo avance de GTA VI?

El evento, titulado Grand Theft Auto VI: An Extended Look, se estrenará el jueves 27 de agosto de 2026 y tendrá una primera transmisión exclusiva para los suscriptores de Netflix a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Quienes no tengan una suscripción a la plataforma de streaming tendrán que esperar seis horas. El mismo contenido estará disponible a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en el sitio de Grand Theft Auto VI.

Hasta el momento, Rockstar Games no ha revelado cuánto durará la presentación ni qué contenido incluirá. Aun así, el evento ofrecerá la oportunidad de conocer nuevo material oficial de GTA VI, especialmente después de las filtraciones que marcaron los días previos a su estreno.

¿Qué pasó con las filtraciones de GTA VI?

El 18 de agosto comenzaron a circular en redes sociales y foros videos atribuidos a GTA VI. El portal especializado Rockstar Intel describió el incidente como una de las filtraciones más importantes del videojuego desde la intrusión que Rockstar Games sufrió en 2022.

Entre el material aparecieron clips con supuesto gameplay y contenido relacionado con el mapa. Algunos videos mostraban a Jason Duval al volante de vehículos y realizando otras actividades dentro del mundo del juego.

Una persona o grupo identificado como Cyberleek se atribuyó las filtraciones y difundió un manifiesto en el que cuestionó decisiones comerciales relacionadas con el videojuego, entre ellas el formato de distribución, los contenidos descargables de pago y la posibilidad de jugar sin conexión a internet.

El caso también llegó al terreno legal. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, obtuvo autorización judicial para solicitar información a Microsoft y Discord con el objetivo de identificar a los responsables de la difusión del material. Las solicitudes se relacionan con contenido compartido mediante servicios de ambas compañías.

Los videos siguieron circulando durante los días posteriores, mientras Take-Two intentaba retirarlos mediante reclamaciones por derechos de autor. Cyberleek también relacionó algunas publicaciones con una criptomoneda, aunque al principio aseguró que no buscaba obtener dinero con sus acciones.

¿Qué dijo Rockstar Games sobre las filtraciones de GTA VI?

Posteriormente, Rockstar Games reconoció que los videos con gameplay de Grand Theft Auto VI se filtraron durante la última semana.

La desarrolladora lamentó que los jugadores conocieran parte del videojuego de esta manera y calificó la situación como dolorosa para el equipo encargado de trabajar en el proyecto.

“Decir que ver videos del gameplay de Grand Theft Auto VI filtrados de esta manera fue desgarrador para nuestro equipo sería quedarse corto, y obviamente no era así como queríamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, señaló Rockstar Games en un comunicado.

La empresa también reconoció la prolongada espera para terminar el videojuego y compartir más información oficial con los seguidores. En el mismo mensaje ofreció una actualización sobre el desarrollo al señalar que el título está “casi listo”.

Rockstar aseguró que mantiene la presentación extendida pese a lo ocurrido y reconoció que los spoilers pueden afectar la experiencia que había preparado para los jugadores.

“Es desafortunado que la experiencia del juego que pretendíamos pueda verse afectada por algunos spoilers. Esperamos que todos esperen un poco más para experimentar el juego por sí mismos”, agregó.

¿Cuándo sale GTA VI y cuánto costará?

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games no ha anunciado hasta ahora una fecha para una versión de PC.

La preventa comenzó el 25 de junio. La edición estándar tiene un precio anunciado de 79.99 dólares (1,500 pesos mexicanos), mientras que la Ultimate Edition cuesta 99.99 dólares (1,900 pesos mexicanos) e incluye una colección de contenido adicional relacionada con diferentes aspectos de la historia de Jason y Lucia.

Rockstar también ofrece el Vintage Vice City Pack como beneficio de preventa, un paquete con artículos inspirados en la época clásica de Vice City.

Con su lanzamiento previsto para noviembre, la presentación permitirá conocer nuevo material oficial de GTA VI y ofrecerá una mirada más amplia al videojuego, después de que las recientes filtraciones revelaran parte de su contenido antes de lo previsto.