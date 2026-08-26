‘Stage Tour’: Fecha, plataformas, setlist y todo sobre el sucesor espiritual de ‘Guitar Hero’ y ‘Rock Band’

Esto sabemos sobre el nuevo videojuego de ritmo Stage Tour (Foto: Steam).

Stage Tour es el nuevo videojuego de ritmo de RedOctane Games, un estudio formado por veteranos del recordado Guitar Hero, DJ Hero y desarrolladores de la comunidad de juegos musicales.

El título recupera la fórmula de tocar canciones con instrumentos de plástico, pero incorpora nuevos modos, compatibilidad con distintos controles y sistemas de progresión que hacen más enriquecedora la experiencia.

Aunque su propuesta recuerda inmeidatamente a títulos de antaño como Guitar Hero y Rock Band, RedOctane Games aclara que Stage Tour no es una nueva entrega de esas franquicias, sino un proyecto independiente.

‘Stage Tour’ llega como sucesor espiritual de ‘Guitar Hero’ y ‘Rock Band’

Stage Tour es un juego de acción y ritmo basado en el tradicional sistema de carriles de notas. Los jugadores pueden participar con guitarra principal, guitarra rítmica/bajo, batería, voz, teclado de PC o gamepad, con dificultades desde la fácil hasta experto. La batería también cuenta con un nivel experto plus.

El equipo incluye integrantes con experiencia en Guitar Hero. RedOctane tuvo un papel histórico en esa franquicia como editora y fabricante de los controles con forma de guitarra. Stage Tour también utiliza controles de cinco botones.

El juego comparte características con Rock Band, como la posibilidad de formar una banda con diferentes instrumentos y jugar acompañado, algo que posteriormente ocurriría en su competidor con la edición World Tour.

Entre los desarrolladores también hay integrantes vinculados con YARG, un juego de ritmo creado por la comunidad, así como profesionales relacionados con Eidos-Montréal y Third Kind Games.

¿Qué modos de juego tendrá ‘Stage Tour’?

El principal será el modo campaña, una novedosa modalidad de progresión inspirada en los roguelites. Las partidas pueden presentar diferentes listas de canciones, desafíos, modificadores y rutas que afectan la configuración del jugador.

También estarán disponibles partida rápida, para entrar directamente a una canción; modo práctica, para entrenar; y Judgements Mode, enfocado en perfeccionar las interpretaciones.

El juego permitirá participar en solitario o con amigos en línea. RedOctane Games también prepara contenido de temporada y eventos especiales.

Stage Tour: Este es el setlist confirmado hasta ahora

La página oficial de Stage Tour señala que el juego tendrá más de 90 canciones con licencia oficial. Hasta ahora, estos son los temas revelados:

Babymetal & Electric Callboy: “RATATATA”

“RATATATA” Extreme: “Get the Funk Out”

“Get the Funk Out” Ghost: “Square Hammer”

“Square Hammer” Good Kid: “Mimi’s Delivery Service”

“Mimi’s Delivery Service” Red Hot Chili Peppers: “Dani California”

“Dani California” Static-X: “Terminator Oscillator”

“Terminator Oscillator” Weezer: “Island in the Sun”

“Island in the Sun” Avril Lavigne: “Bite Me”

“Bite Me” Honey Revenge: “Airhead”

“Airhead” Paramore: “For a Pessimist, I’m Pretty Optimistic”

“For a Pessimist, I’m Pretty Optimistic” JFarrari: “The Unknowing”

“The Unknowing” The Long Faces: “Jane!”

“Jane!” The Paradox: “Do Me Like That”

“Do Me Like That” Castle Rat: “Siren”

“Siren” Rise Against: “Broken Dreams, Inc.”

“Broken Dreams, Inc.” Slipknot: “Psychosocial”

“Psychosocial” Radiohead: “Just”

“Just” The Rolling Stones: “In the Stars”

“In the Stars” The Cure: “Just Like Heaven”

“Just Like Heaven” Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon: “Bad Habits”

“Bad Habits” Mammoth: “The End”

“The End” Beast in Black: “Blind and Frozen”

“Blind and Frozen” Mastodon: “The Motherload”

“The Motherload” Bad Omens: “Just Pretend”

“Just Pretend” Smash Mouth: “All Star”

“All Star” Billy Talent: “Red Flag”

“Red Flag” Black Eyed Peas: “Pump It”

“Pump It” blink-182: “More Than You Know”

“More Than You Know” Muse: “Starlight”

“Starlight” Def Leppard: “Photograph”

“Photograph” Duran Duran: “Rio”

“Rio” Jeff Buckley: “Grace”

“Grace” Megadeth: “Tornado of Souls”

“Tornado of Souls” Mötley Crüe: “Kickstart My Heart”

“Kickstart My Heart” Fall Out Boy: “Heartbreak Feels So Good”

“Heartbreak Feels So Good” Genesis: “Land of Confusion”

“Land of Confusion” Metallica: “Lux Æterna”

“Lux Æterna” The Darkness: “I Believe in a Thing Called Love”

“I Believe in a Thing Called Love” Walk the Moon: “Shut Up and Dance”

“Shut Up and Dance” ZZ Top: “Sharp Dressed Man”

“Sharp Dressed Man” Spacehog: “In the Meantime”

“In the Meantime” Tenacious D: “…Baby One More Time”

“…Baby One More Time” The Clash: “I Fought the Law”

“I Fought the Law” Wheatus: “Teenage Dirtbag”

“Teenage Dirtbag” Olivia Rodrigo: “Ballad of a Homeschooled Girl”

Estos 45 temas forman parte de la lista revelada hasta ahora, por lo que todavía quedan artistas y temas por anunciar.

¿Cuánto cuestan los instrumentos y accesorios de Stage Tour?

Los instrumentos y accesorios de Stage Tour ya aparecen en la tienda oficial del juego. Existen opciones individuales y paquetes que incluyen el videojuego.

Guitarras

Controlador de guitarra inalámbrica Kramer: $2,195 MXN.

$2,195 MXN. Controlador de guitarra Gibson Les Paul Oxblood Edition de CRKD: desde $2,395 MXN.

desde $2,395 MXN. Controlador de guitarra Gibson SG Midnight Blue Edition de CRKD: $2,595 MXN.

$2,595 MXN. Controlador de guitarra Gibson Explorer Edición 20 Aniversario de 8K: $2,595 MXN.

Batería y accesorios

Kit de batería Stage Tour: $3,991 MXN.

$3,991 MXN. Pedal de bombo Stage Tour: $599 MXN.

$599 MXN. Kit de expansión de platillos Stage Tour Pro: $1,198 MXN.

$1,198 MXN. Hub de batería con adaptador MIDI Roadie: $1,397 MXN.

$1,397 MXN. Adaptador MIDI Roadie: $599 MXN.

Micrófono

Micrófono inalámbrico Stage Tour: desde $399 MXN.

Paquetes con el juego

Stage Tour + controlador de guitarra inalámbrica Kramer: $2,595 MXN.

$2,595 MXN. Stage Tour + kit de banda: $5,987 MXN.

$5,987 MXN. Stage Tour + kit de banda Pro: $6,985 MXN.

$6,985 MXN. Stage Tour + dos controladores de guitarra inalámbrica Kramer: $3,991 MXN.

El lanzamiento de Stage Tour está programado para el 10 de diciembre de 2026 en prácticamente todas las plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.