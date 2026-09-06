Toluca vs. Monterrey HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de Leagues Cup 2026?

Diablos y Rayados se juegan la gran final de la Leagues Cup 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Leagues Cup, Liga MX).

Diablos del Toluca y Rayados de Monterrey se enfrentan en la gran final de la Leagues Cup 2026. Los dos equipos llegan a la definición tras imponerse en duelos contra clubes de la propia Liga MX y ahora buscan cerrar el torneo con el trofeo.

Los Diablos avanzaron con una victoria de 2-0 sobre León, mientras que Rayados necesitó los penales para superar al América después de un empate 2-2 en los 90 minutos.

¿Cuándo y dónde juegan Toluca vs. Monterrey y dónde ver EN VIVO?

La final de la Leagues Cup 2026 se juega este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

El partido comienza a las 19:15 horas, tiempo del centro de México. La transmisión para México estará disponible mediante Apple TV en streaming e Imagen Televisión en TV abierta:

Partido: Toluca vs. Monterrey

Toluca vs. Monterrey Fecha: domingo 6 de septiembre

domingo 6 de septiembre Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México

19:15 horas, tiempo del centro de México Estadio: Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Shell Energy Stadium, Houston, Texas Dónde ver: Apple TV e Imagen Televisión

El campeón de la Leagues Cup 2026 obtendrá acceso directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027, aunque ambos ya tienen asegurado su pase a la competencia.

¿Cómo llega Toluca a la final de Leagues Cup 2026?

Toluca llega a la final después de vencer 2-0 a León en el Shell Energy Stadium de Houston. El conjunto dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed abrió el marcador al minuto 41, cuando Federico Pereira aprovechó un balón rechazado tras un tiro de esquina y sacó un disparo desde el borde del área.

Los Diablos Rojos ampliaron la ventaja al 69’. Federico Viñas inició el contragolpe y cedió el balón a Jorge Díaz Price, quien le devolvió la pelota dentro del área para que el delantero uruguayo definiera frente al arquero Óscar García.

Toluca mantuvo su portería en cero por segundo partido consecutivo en las rondas de eliminación directa. Sin embargo, llegará a la final con una baja importante, pues Bruno Méndez fue expulsado en los minutos finales y no podrá participar en el partido por el título.

El equipo mexiquense también mandó al partido por el tercer lugar a un León que había ganado todos sus partidos anteriores en esta edición de la Leagues Cup, y que hubiera asegurado su pase a la Concachampions; ahora, se juegan el pase ante el América.

¿Cómo llega Monterrey a la final de Leagues Cup?

Monterrey consiguió su boleto después de eliminar al América en una semifinal que termina 2-2 en tiempo regular y 5-4 en penales a favor de Rayados.

Diego Rossi adelantó al conjunto regiomontano al minuto 49, pero América respondió con tantos de Ramón Juárez y Diego Cervantes. Al 69’, Lucas Ocampos convirtió un penal para establecer el empate definitivo.

En la tanda, Monterrey convirtió sus cinco disparos: Luca Orellano, Diego Rossi, Víctor Guzmán, Jesús Corona y Hugo Cuypers. América falló su cuarto cobro, ejecutado por Cervantes, y quedó eliminado.

Con este resultado, Rayados alcanzó por primera vez la final de la Leagues Cup; la única vez que llegó a semifinales quedó en cuarto lugar.