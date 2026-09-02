Toluca vs. León en semifinales de Leagues Cup 2026 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Toluca y León juegan por el boleto a la final de la Leagues Cup 2026. (Foto: LigaMX/LigaMLS)

Toluca vs. León se enfrentan este miércoles 2 de septiembre en una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un torneo en el cual ya solo quedan como protagonistas los equipos de la Liga MX.

Los cuatro semifinalistas de esta edición son mexicanos, pues además de los Diablos Rojos y los Panzas Verdes, el Club América y Monterrey juegan en la otra serie por el pase al partido por el título. Es la primera vez que cuatro representantes de la Liga MX llegan a esta instancia del torneo bajo su formato actual.

El encuentro entre Toluca, quien ya clasificó a la Concachampions 2027, y León se juega en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

El Club Toluca se enfrenta al León en la semifinal de la Leagues Cup. (Foto: Cuartoscuro).

¿A qué hora juega Toluca vs. León HOY?

El partido Toluca vs. León se lleva a cabo este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro corresponde a la semifinal de la Leagues Cup y se juega a partido único, por lo que el ganador avanza directamente a la final del torneo.

¿Dónde ver Toluca vs. León en vivo?

La semifinal entre Toluca y León podrá seguirse en México a través de Apple TV, servicio que requiere de una suscripción con costo.

En caso de no tener acceso a la plataforma, puedes consultar las actualizaciones en El Financiero Deportes.

¿Cómo llega León a la semifinal de Leagues Cup 2026?

El León llega a esta instancia invicto en la Leagues Cup 2026 y con la intención de alcanzar su segunda final en la historia del torneo.

Los Panzas Verdes avanzaron a las semifinales después de eliminar al Real Salt Lake por 3-0 en los cuartos de final, resultado que confirmó el buen momento del conjunto dirigido por el argentino Javier Gandolfi.

El conjunto esmeralda también cuenta con una de las figuras ofensivas del torneo: el colombiano Daniel Arcila, quien llega a la semifinal como máximo goleador de la competencia con cuatro anotaciones.

León ya sabe lo que significa llegar una final de Leagues Cup, pues en 2021 llegó al partido por el campeonato y derrotó al Seattle Sounders para conquistar el título.

¿Cómo llega Toluca a la semifinal de Leagues Cup 2026?

Toluca también llega con la intención de alcanzar por primera vez una final de Leagues Cup. Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a las semifinales después de vencer 2-0 al Austin FC en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed perdió un partido durante la fase de grupos, pero logró avanzar hasta la ronda de los cuatro mejores y ahora tiene la oportunidad de contender por el título.

Toluca presume una ofensiva encabezada por el seleccionado mexicano Alexis Vega, además del brasileño Helinho y el uruguayo Federico Viñas, quienes buscarán aprovechar las oportunidades frente al arco de León.

Alineaciones probables de Toluca vs. León

A falta de que ambos entrenadores confirmen sus equipos titulares, estas serían las alineaciones probables para la semifinal de la Leagues Cup 2026:

Toluca: Hugo González; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas.

Entrenador: Antonio Mohamed.

León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo; Daniel Arcila, Diber Cambindo.

Entrenador: Javier Gandolfi.

Con información de EFE