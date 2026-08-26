América vs. Columbus Crew: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de Leagues Cup 2026?

Hoy se definen a los últimos dos semifinalistas de la Leagues Cup 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: MLS, Liga MX, Leagues Cup).

Las Águilas del América buscan avanzar por primera vez a las semifinales de la Leagues Cup 2026 cuando enfrenten este miércoles a Columbus Crew en los cuartos de final de Liga MX vs. MLS.

El actual líder de la tabla de Liga MX tiene enfrente a un rival que ya sabe lo que significa conquistar esta competencia. Columbus fue campeón en 2024 y ahora busca cambiar el rumbo de una temporada complicada, en una jornada que también presenta el duelo entre Toluca y Austin FC.

¿Cuándo juega América vs. Columbus Crew y dónde ver la Leagues Cup?

El partido entre América y Columbus Crew se disputa este miércoles 26 de agosto a las 8:45 pm, tiempo del centro de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

El encuentro de cuartos de final se puede ver en Apple TV, Canal 9, TUDN e Imagen TV. La sede será neutral cerca de Los Ángeles, aunque América conoce el inmueble porque ya disputó ahí partidos de Leagues Cup y encuentros por el Campeón de Campeones.

Partido : América vs. Columbus Crew

: América vs. Columbus Crew Fecha : Miércoles 26 de agosto de 2026

: Miércoles 26 de agosto de 2026 Hora : 8:45 pm, tiempo del centro de México

: 8:45 pm, tiempo del centro de México Sede : Dignity Health Sports Park en Carson, California

: Dignity Health Sports Park en Carson, California Transmisión: Apple TV, Canal 9, TUDN, Imagen TV

El ganador avanzará a las semifinales, programadas para el 1 y 2 de septiembre. Además, los tres mejores equipos de la competencia obtendrán un boleto para la Concacaf Champions Cup.

¿Cómo llegan América y Columbus Crew a los Cuartos de Final?

América llega a los cuartos de final de Leagues Cup con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y sin derrotas en tiempo reglamentario durante sus ocho encuentros de la temporada. Las Águilas también marcaron al menos un gol en cada uno de esos partidos y anotaron tres en cuatro ocasiones.

Henry Martín atraviesa un buen momento después de marcar un doblete ante Juárez, mientras que Brian Rodríguez destacó durante la Fase Uno de la Leagues Cup con dos goles y tres asistencias.

Columbus atraviesa una temporada complicada y ocupa el último lugar de la Conferencia Este de la MLS. Fuera de casa solo suma dos victorias en toda la campaña, con la más reciente en abril dentro de la US Open Cup.

El Crew, sin embargo, tiene antecedentes favorables en este torneo. En el primer enfrentamiento entre ambos clubes, durante la Leagues Cup 2023, goleó 4-1 al América. Además, solo perdió una vez en siete partidos contra equipos de Liga MX en esta competencia.

Para Columbus, el Dignity Health Sports Park representa otro desafío: ha disputado 14 partidos en ese escenario y apenas ganó dos. Su última victoria ahí ocurrió en 2007.

Toluca vs. Austin FC: ¿Cuándo y dónde ver el otro juego de Leagues Cup?

El otro partido de los Cuartos de Final que se disputa este miércoles es Toluca vs. Austin FC, a las 6:30 pm de CDMX, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro también se puede seguir por Apple TV e Imagen TV.

Toluca llega como el tercer mejor representante de Liga MX en la Fase Uno, con seis puntos y una diferencia de goles de +4. Además, los Diablos Rojos son los vigentes campeones de la Concachampions y conquistaron los dos torneos de Liga MX en 2025.

Austin terminó segundo entre los clubes de MLS con ocho puntos, seis goles a favor y uno en contra. Myrto Uzuni, autor de cuatro goles y una asistencia en la Fase Uno, aparece como una de sus principales amenazas.

Ambos clubes buscan alcanzar por primera vez las semifinales de la Leagues Cup. Para conseguirlo, Toluca debe superar un partido marcado por varias bajas, mientras Austin intenta aprovechar su buen momento en el torneo y su fortaleza en las transiciones.