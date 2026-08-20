Localizan a conductor que siguió a Vanessa Huppenkothen: Fue presentado ante un juez por ‘escandalizar’

Hallan a conductor que persiguió a Vanessa Huppenkothen en una camioneta (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Un conductor a bordo de una camioneta que siguió a Vanessa Huppenkothen, periodista y presentadora deportiva, fue localizado al oriente de la Ciudad de México y llevado ante un juez cívico.

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la SUV color roja que mostró Huppenkothen en un video en redes sociales fue hallada en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Tepalcates, en Iztapalapa.

“Su conductor fue presentado ante el juez cívico por escandalizar en vía pública”, explicó la SSC mediante un comunicado. “Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche de ayer y deslindar responsabilidades”, agregaron en el reporte.

Al momento, Huppenkothen no ha reaccionado a la localización del conductor que trató de interactuar con ella en más de una ocasión en medio del tránsito.

¿Qué le pasó a Vanessa Huppenkothen en el tránsito? Esto sabemos

La tarde del miércoles, Huppenkothen subió videos en los que mostró que, mientras conducía por una avenida de la Ciudad de México, una SUV roja de la marca Toyota parece que trata de cerrerle el paso reiteradamente.

La periodista deportiva, quien se sintió en péligró, comenzó a grabar lo que sucedía y lo compartió mediante sus redes sociales para que quedara registro de lo ocurrido.

“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco, quiere que me pase”, dice mientras uno de los pasajeros del vehículo le indica con la mano que se vaya por delante de ella.

La exreina de belleza decidió no avanzar, ante lo que la SUV se le colocó por delante del automóvil de Huppenkothen y, posteriormente, se detuvo delante de ella casi en seco.

“Si me matan, ya sabemos que fue este cab***”, dijo la periodista deportiva: “Vengo sola, ayúdenme, por favor. No hay una patrulla, nada. No, se va, se va a estacionar, ¿qué hago?”, dijo asustada.

La camioneta se orilló y le siguió el paso hasta que se detuvo y abrieron una de las puertas traseras; sin embargo, en ese mismo momento pasaron frente a ella dos vehículos de la Guardia Nacional y aprovechó para acelerar y pedirles ayuda. El video se terminó en el momento en que pedía auxilio.

“Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo”, explicó después en sus historias de Instagram.

Tras su publicació, los videos se movieron por redes sociales y, mediante X, la SSC tomó conocimiento de la situación que atravesó la estrella de televisión.

Mediante un comunicado, indicacion que habían tomado acciones inmediatas y que iniciaron con la localización del vehículo gracias a las placas, que se veían en el clip revelado por la periodista.

“Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer (...) Personal de la SSC realiza el análisis de las imágenes”, expresó la dependencia.

De momento, aún se desconocen cuáles eran los motivos por los que las personas a bordo del vehículo rojo interactuaron con el automóvil de la periodista deportiva.