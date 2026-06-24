Policías auxiliares y PBI prometen recuperar el espacio público y la seguridad vial: SSC de CDMX

Más de mil policías auxiliares y PBI podrán multar en la CDMX: estas son las alcaldías (Archivo | Cuartoscuro)

A partir del 23 de junio, las calles de la Ciudad de México tienen nuevos vigilantes viales. Se suman más de mil elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

El propósito de otorgar estas nuevas funciones a la PBI y la PA no es simplemente recaudatorio, sino de recuperación del espacio público y mejora de la seguridad vial.

Esta iniciativa, originada en la Sesión de Cabildo del pasado 18 de marzo, representa un esfuerzo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por descentralizar las capacidades gubernamentales y dar un enfoque municipalista a la movilidad.

¿Todos los policías de la PBI podrán multar?

No cualquier policía de la PBI o Auxiliar tiene la facultad de multarte. La SSC informó que solo un grupo seleccionado y publicado en la Gaceta Oficial tiene este poder.

Específicamente, hay 717 oficiales autorizados para emitir boletas con equipos electrónicos y 570 habilitados para otros sistemas tecnológicos.

Este despliegue se concentra actualmente en siete alcaldías:

Cuauhtémoc, Álvaro Obregón , Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztacalco.

, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztacalco. En Xochimilco , únicamente te podrán infraccionar los agentes del Sector 73 bajo el indicativo ‘Excalibur’.

, únicamente te podrán infraccionar los agentes del Sector 73 bajo el indicativo ‘Excalibur’. En Iztapalapa, la tarea recae exclusivamente en los elementos del Sector 56 con el indicativo ‘Cobra’.

¿Cuáles son las malas ‘mañas’ contra las que va la PBI?

Estos policías estarán enfocados en sancionar las peores mañas de los automovilistas capitalinos, tales como:

Obstruir accesos y salidas de emergencia

Invadir cajones exclusivos para personas con discapacidad

El clásico y problemático estacionamiento en doble fila afuera de escuelas, bancos y centros comerciales

Retirar vehículos abandonados o chatarra de la vía pública.

Para garantizar que las sanciones se apeguen estrictamente al Reglamento de Tránsito, los oficiales seleccionados pasaron por una rigurosa capacitación teórico-práctica de 80 horas en la Universidad de la Policía.

Destaca que en este proceso formativo participó la Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety.

Y para aquellos ciudadanos preocupados por posibles “mordidas” o extorsiones, el gobierno central ha puesto un candado: existen mecanismos de evaluación permanente.

La SSC advirtió que si un elemento abusa de sus atribuciones, se le retirará inmediatamente la autorización para infraccionar e incluso se podría cancelar la participación de su alcaldía en el programa.

Cabe destacar que esta medida entra en vigor justo para hacer frente a los retos de movilidad que trae consigo la celebración del Mundial de Futbol de 2026 en la Ciudad de México.